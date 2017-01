Trostbergerin wird Kulturbotschafterin in China

Die Trostbergerin Lydia Maria Bader wurde bei ihrer fünften Konzertreise in China zur Kulturbotschafterin der Provinz Gansu ernannt. − Foto: red Die Trostbergerin Lydia Maria Bader wurde bei ihrer fünften Konzertreise in China zur Kulturbotschafterin der Provinz Gansu ernannt. − Foto: red



Vom Gymnasium in Trostberg, Landkreis Traunstein, zur Kulturbotschafterin der chinesischen Provinz Gansu: Lydia Maria Bader spielte sich auf dem Klavier offenbar direkt in die Herzen der Musikliebhaber der Volksrepublik in Ostasien. Bei ihrer jüngsten Konzertreise wurde die 35-jährige "German Piano Princess", wie sie die chinesische Presse betitelt, offiziell zur "Kulturbotschafterin der Provinz Gansu" ernannt.

"Dabei geht es vor allem um die Kulturvermittlung", sagt Bader. "Nach der Kulturrevolution gibt es dort einen sehr großen Nachholbedarf. Ich arbeite viel mit chinesischen Kindern, das Hauptziel ist es, ihnen die westliche Musik näher zu bringen."

Schon mit 15 Jahren wurde Bader als Jungstudentin an der Musikhochschule München aufgenommen, an der sie ihr Konzertexamen ablegte. Es folgten ein Studium an der Kunstuniversität Graz und ein Studienjahr am "Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris". Als Solistin und Kammermusikerin spielt sie heute in der ganzen Welt.

2009 verschlug es die Pianistin erstmals nach China. Mittlerweile hat sie schon fünf Konzertreisen gemacht und ihre Auftritte sind sehr gefragt. "Die Nachfrage nach deutschen Künstlern in China ist hoch, denn bei uns gibt es viel klassische Musik."

Die Meisterkurse, in denen Bader ihrem neuen Amt nachkommt, hält sie auf Englisch. Im Sommer wird die "German Piano Princess" wieder nach China fliegen und dort weiterhin Konzerte mit deutschem Programm geben. Ihren Prinzessinnen-Status dort findet Bader amüsant: "Die chinesische Sprache ist sehr bildreich. Für uns ist es lustig, aber dort hat das keinen ironischen Unterton. Auf meinem Diplom steht sogar Prinzessin Lydia." − nbDen ganzen Artikel lesen Sie in der Freutagsausgabe des Trostberger Tagblatts/Traunreuter Anzeigers.