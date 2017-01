Überzeugungstäter in Sachen Klimaschutz

Die Sonne im Rücken, Ideen und Wissen im Kopf, der neue Klimaschutzmanager Bernd Vilsmaier will in den kommenden Jahren dazu beitragen, dass die Traunreuter bewusster mit Energie und Umwelt umgehen. − Foto: hr Die Sonne im Rücken, Ideen und Wissen im Kopf, der neue Klimaschutzmanager Bernd Vilsmaier will in den kommenden Jahren dazu beitragen, dass die Traunreuter bewusster mit Energie und Umwelt umgehen. − Foto: hr



Seit Anfang der Woche arbeitet für Stadt und Stadtwerke Traunreut erstmals ein Klimaschutzmanager. Es ist der 47-jährige Traunsteiner Bernd Vilsmeier, der bisher am Landratsamt Traunstein tätig war, eigentlich studierter Geo-Informatiker ist, aber auch schon als Entwicklungshelfer in Südamerika im Einsatz war. Seine neue Aufgabe in Traunreut wird vom Bund gefördert, und die Stelle ist vorerst auf zwei Jahre befristet.

"Das Bundesumweltministerium hat erkannt, dass die Kommunen beim Klimaschutz eine schlagkräftige Einheit sind", erklärt Vilsmaier die Förderung seiner Stelle. Vor Ort soll umgesetzt werden, was in der großen Politik immer wieder gefordert wird: nachhaltiger leben, weniger Kohlendioxid ausstoßen, Ressourcen schonen, Energie einsparen und sorgsamer mit der Umwelt umgehen.

In Traunreut hat Vilsmaier für seine Arbeit bereits eine Grundlage: ein Integriertes Klimaschutzkonzept, das im Auftrag des Stadtrates 2013 entwickelt worden ist. Mit dieser Handlungsanleitung soll er loslegen. Zu Beginn gehe es um die Analyse der derzeitigen Situation in der Stadt, das Kennenlernen der Akteure im Bereich Energie. Daraus will er dann mögliche Potentiale erarbeiten und anschließend mit konkreten Maßnahmen umsetzen. − hrEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe 6./7./8. Januar von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.