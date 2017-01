Traunreuter Gymnasiasten ziehen am Montag in sanierten Westtrakt

Modern wirkt der frisch sanierte Westtrakt des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums, in dem ab Montag erstmals die Schüler unterrichtet werden. − Fotos: hr Modern wirkt der frisch sanierte Westtrakt des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums, in dem ab Montag erstmals die Schüler unterrichtet werden. − Fotos: hr



Genau vor drei Jahren haben die Um- und Neubauarbeiten am Johannes-Heidenhain-Gymnasium in Traunreut begonnen, kommenden Montag werden nun die letzten sanierten Klassenzimmer sowie die Fach- und Verwaltungsräume im Westtrakt bezogen. Schulleiter Matthias Schmid ist entsprechend erleichtert, dass der Zeitplan eingehalten werden kann und versichert, dass man auch bei den Kosten im gesteckten Rahmen von rund 17 Millionen Euro bleiben wird. Damit der Unterricht in den neuen Räumen am Montag möglichst ungehindert starten kann, sind neben Monteuren und einer Umzugsfirma seit vergangenem Montag zehn Lehrer sowie die Mitarbeiter der Verwaltung mit dem Umzug beschäftigt. Der Südbau der Schule soll ab der kommenden Woche abgebrochen werden. Spätestens bis zum Schuljahresbeginn im Herbst soll dann die komplette Schule fertiggestellt sein und könnte dann auch eingeweiht werden.

