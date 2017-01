Tickets, Anfahrt, Programm: Infos zum Biathlon Weltcup in Ruhpolding

− Foto: biathlon-ruhpolding.de − Foto: biathlon-ruhpolding.de



Nur noch wenige Tage, dann mutiert das idyllische Dörfchen Ruhpolding (Landkreis Traunstein) wieder zur Hochburg des Biathlons. Am Dienstag wird der Weltcup in Ruhpolding eröffnet. In diesem Artikel finden Sie alles Wissenswerte, was Sie vor Start des Events noch wissen müssen.

Alle Rennen im Überblick



In der Chiemgau-Arena finden die Rennen statt. − Foto: Screenshot PNP In der Chiemgau-Arena finden die Rennen statt. − Foto: Screenshot PNP



Fünf Tage - sechs Rennen: Über mangelndes Programm kann man sich beim Biathlon nicht beschweren. Das sind die Renntermine:

- Mittwoch, 14.30 Uhr: Herren-Staffel (4 x 7,5 km)

- Donnerstag, 14.30 Uhr: Frauen-Staffel (4 x 6 km)

- Freitag, 14.45 Uhr: Sprint Männer (10 km)

- Samstag, 14.30 Uhr: Sprint Frauen (7,5 km)

- Sonntag, 11.30 Uhr: Verfolgung Männer

- Sonntag, 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen

So bekommen Sie noch Tickets

Für alle Kurzentschlossenen, die zum Weltcup wollen: Es gibt noch für jedes Rennen Karten. Wer nicht nur ein Rennen sehen möchte, für den gibt es auch die Drei-Tages-Karte von Mittwoch bis Freitag ab 51 Euro. Diese Karte ist jedoch nur noch mit Plätzen an der Strecke, nicht auf der Tribüne verfügbar. Die Karte für alle fünf Renntage gibt es ab 93 Euro - hier sind noch alle Kategorien zu haben.

Wer nur ein Rennen sehen möchte und an einem einzelnen Tag ins Stadion kommt, hat ebenfalls noch die freie Wahl zwischen Strecken- und Tribünenplatz. Ein einzelnes Rennen kostet ab 24 Euro. Ein Besuch am Sonntag, an dem sowohl die Damen- als auch die Herren-Verfolgung stattfindet, kostet ab 30 Euro.

Tickets für das Event gibt es hier.

Auto, Zug oder Bus? Die Anfahrtsmöglichkeiten

Die Anreise mit dem Auto ist über folgende Routen möglich:

- Über die A8: Ausfahrt Traunstein/Siegsdorf, ab hier sind die Parkplätze in Ruhpolding und Inzell ausgeschildert

- Aus Salzburg-Berchtesgaden: direkte Anfahrt über die Deutsche Alpenstraße zu den Parkplätzen nach Inzell

- Aus Tirol: Anfahrt bis zum Parkplatz in Reit im Winkl (Achtung: Transfer ab hier kostenpflichtig)

Wichtig für Fans, die mit dem eigenen Auto anreisen wollen: An der Chiemgau Arena bestehen keine Zufahrts- und Parkmöglichkeiten. Von den Parkplätzen geht es per Bus-Shuttle oder zu Fuß weiter. Der Bus-Shuttle ist laufend im Einsatz. Die Fahrtzeit zur Chiemgau Arena beträgt ungefähr 15-20 Minuten.

Die Anreise mit dem Zug erfolgt über Traunstein. Vor und nach den Wettkämpfen verkehren die Züge zwischen Traunstein und Ruhpolding ca. alle halbe Stunde. Die Südostbayernbahn hat zahlreiche Zusatzzüge zwischen Traunstein und Ruhpolding sowie zwischen Traunstein und Waging ein. Sie sind so getaktet, dass die Fahrgäste rechtzeitig und bequem die Biathlon-Wettkämpfe erreichen und zum Wettkampfende wieder heimfahren können. Sie halten zwischen Traunstein und Ruhpolding auch in Seiboldsdorf, Traunsdorf, Siegsdorf und Eisenärzt. Auch eine Spätverbindung für Party-Gäste um 1.03 Uhr von Ruhpolding nach Traunstein wird angeboten. Die Eintrittskarte berechtigt zur kostenlosen, einmaligen An- und Abreise am Veranstaltungstag zwischen Traunstein, Waging, Traunreut, Siegsdorf und Ruhpolding. Ab dem Bahnhof in Ruhpolding besteht ein kostenloser Bus-Shuttle zur Chiemgau Arena.

Für Fans, die mit dem Bus anreisen gibt es einen Fanbusparkplatz am Holzknechtmuseum. Von dort geht es in ca. 30 Minuten auf ausgeschilderten Fußwegen zur Chiemgau Arena. Direkt an der Chiemgau Arena ist für Fanbusse weder der Aus- noch Einstieg möglich.

Die Chiemgau Arena - Szenerie des sportlichen Geschehens



Das sind die drei unterschiedlichen Strecken, auf welchen die Rennen ausgetragen werden. − Foto: Screenshot PNP Das sind die drei unterschiedlichen Strecken, auf welchen die Rennen ausgetragen werden. − Foto: Screenshot PNP



In der Chiemgau Arena finden die Wettkämpfe statt. Für die unterschiedlichen Rennen gibt es unterschiedliche Streckenlängen. Die längste Einzelrunde wird für den Sprint der Männer benötigt: 3,3 Kilometer müssen die Sportler hier drei Mal umrunden. Für die Staffel und die Verfolgung der Frauen steht mit 2 Kilometern die kürzeste Runde zur Verfügung. Für die restlichen drei Wettkämpfe gilt es jeweils mehrfach 2,5 Kilometer zu bewältigen. Auf einem Großteil entlang der Strecke können Fans die Biathleten aus nächster Nähe beobachten. Das Schießen lässt sich am besten von einem Platz auf der Tribüne aus verfolgen. Mehrere Leinwände ermöglichen allerdings, dass auch die Zuschauer entlang der Strecke immer auf dem Laufenden sind.

Der Champions Park - Hier spielt sich das Rahmenprogramm ab



Champions Park: Hier spielt sich das Nachtleben zur Biathlon-Zeit in Ruhpolding ab. − Foto: Screenshot PNP Champions Park: Hier spielt sich das Nachtleben zur Biathlon-Zeit in Ruhpolding ab. − Foto: Screenshot PNP



Im Champions Park in der Ortsmitte finden abgesehen vom letzten Renntag, den Sonntag, die Siegerehrungen statt. Sie beginnen jeweils um 19.30 Uhr an den Renntagen. Außerdem findet hier auch die Eröffnungszeremonie am Dienstag ab 17 Uhr statt. Ein zusätzliches Rahmenprogramm und etliche Stände, Bars und Partyzelte/-hütten bieten zudem alles, was das Herz begehrt.