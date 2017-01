Mord an Ehepaar in Traunstein vor 20 Jahren: Mehrere neue Hinweise

Nach einem Mann, auf den diese Bilder zutreffen, sucht die Kripo Traunstein. So wurde der Mörder des holländischen Ehepaars zum Tatzeitpunkt beschrieben. − Foto: Polizei Nach einem Mann, auf den diese Bilder zutreffen, sucht die Kripo Traunstein. So wurde der Mörder des holländischen Ehepaars zum Tatzeitpunkt beschrieben. − Foto: Polizei



Nach dem Mord an einem Ehepaar in Traunstein vor 20 Jahren hat die Kriminalpolizei im Fernsehen einen Zeugenaufruf gestartet. In der VOX-Doku "Mörderjagd - Wie Profiler ermitteln" wurde der Fall am Samstagabend wieder aufgegriffen.

Daraufhin gingen bei der Kripo gut 20 Hinweise ein. Darunter sind einige, die bereits in der Vergangenheit schon bekannt waren und auch Hinweise auf Personen, die in der Vergangenheit bereits überprüft worden sind.

Einige "neue" Personen wurden als Verdächtige benannt, den Hinweisen geht die Kripo Traunstein nun nach. Zum Teil müssen dazu auch erst noch Personalien ermittelt werden. Personen müssen noch verifiziert und dann überprüft werden, um sagen zu können, ob sie als Täter in Betracht kommen. In letzter Konsequenz wird dann gegebenenfalls eine Alibiüberprüfung stattfinden. − pnp