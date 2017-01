Silke Suchy-Mußner neue Ortsbäuerin in Oberfeldkirchen

Gratulation und Dank: Kreisbäuerin und stellvertretende Landrätin Resi Schmidhuber (stehend, rechts) beglückwünschte den neu gewählten Beisitzerin Gerlinde Mussner, stellvertretende Ortsbäuerin Dietlinde Namberger, Ortsbäuerin Silke Suchy-Mussner, Beisitzerin Evi Schwenk und Beisitzerin Irmi Grundl (sitzend, von links) und bedankte sich bei der alten Vorstandschaft, der bisherigen Ortsbäuerin Eva Gröbner, Stellvertreterin Elisabeth Brand und Beisitzerin Monika Schmidhuber (stehend, von links), für deren Engagement. − Foto: red Gratulation und Dank: Kreisbäuerin und stellvertretende Landrätin Resi Schmidhuber (stehend, rechts) beglückwünschte den neu gewählten Beisitzerin Gerlinde Mussner, stellvertretende Ortsbäuerin Dietlinde Namberger, Ortsbäuerin Silke Suchy-Mussner, Beisitzerin Evi Schwenk und Beisitzerin Irmi Grundl (sitzend, von links) und bedankte sich bei der alten Vorstandschaft, der bisherigen Ortsbäuerin Eva Gröbner, Stellvertreterin Elisabeth Brand und Beisitzerin Monika Schmidhuber (stehend, von links), für deren Engagement. − Foto: red



Die bisherige Ortsbäuerin des BBV-Ortsverbands Oberfeldkirchen, Eva Gröbner, und ihre Stellvertreterin Elisabeth Brand haben bei den Neuwahlen in der Pizzeria "Rosa Bianca" in Deisenham nicht mehr für diese Ämter kandidiert. 20 Jahre lang waren Gröbner und Brand in diesen Funktionen aktiv. Die neue Ortsbäuerin heißt Silke Suchy-Mußner, stellvertretende Ortsbäuerin ist Dietlinde Namberger, die zuvor zehn Jahre lang Beisitzerin gewesen ist. Nach 15 Jahren Engagement als Beisitzerin stellte sich Monika Schmidhuber nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Beisitzerinnen sind Gerlinde Mussner, Evi Schwenk und Irmi Grundl. − fam