Grandiose Premiere des "Boandlkramerblues"

Da zeigte sich sogar Autor Roland Beier von der renommierten Münchner Volkssängerbühne restlos überzeugt. "Die Schnaitseer haben meinen Stoff unheimlich gut umgesetzt. Das hätten wir nicht erwartet, dass hier auf dem Dorf so ein hohes Niveau gespielt wird. Einfach Klasse." Vom Niveau der Schnaitseer Theaterer konnten sich am Premieren-Wochenende bei den ausverkauften Vorstellungen auch die Zuschauer überzeugen.

Die Geschichte dreht sich um den in die Jahre gekommenen Birnbacher, der genug vom Leben hat, aber einfach nicht erlöst wird. Sehnsüchtig wartet er auf den Besuch des Boandkramer – doch der hat noch keinen Retourschein für ihn, und so muss der alte Mann noch warten. Die Zuschauer leiden mit dem Birnbacher, den Meinrad Reiter in der Trostlosigkeit perfekt verkörpert.

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 13. Januar, Sonntag, 15. Januar, Freitag, 20. Januar, Samstag 21. Januar, Sonntag 22. Januar, Freitag, 27. Januar, Samstag, 28. Januar, Sonntag, 29. Januar, Donnerstag, 2. Februar, Freitag, 3. Februar und Samstag 4. Februar. Beginn ist an den Sonntagen um 19 Uhr, ansonsten um 20 Uhr. Plätze können bei Andrea Emmerer unter Tel. 08074/8465, bei Josef Unterforsthuber, Tel. 08074/9158075 oder unter www.theatergemeinschaft–schnaitsee.de reserviert werden. − lpEinen ausführlichen Bericht von der Premiere lesen Sie in der Montag-Ausgabe, 9. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.