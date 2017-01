Hartnäckige CETA-Gegner treffen Horst Seehofer

Margot Rieger bei der Übergabe des offenen Briefes der Initiative "stopp TTIP BGL/TS" gegen CETA. Auf dem Bild von links: Max Straubinger, Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt, CSU- Landesgruppenchefin, Franz und Margot Rieger, Initiative stopp TTIP BGL/TS, Hermann Eschenbeck, Bund Naturschutz Traunstein, und Ministerpräsident Horst Seehofer. − Foto: al Margot Rieger bei der Übergabe des offenen Briefes der Initiative "stopp TTIP BGL/TS" gegen CETA. Auf dem Bild von links: Max Straubinger, Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt, CSU- Landesgruppenchefin, Franz und Margot Rieger, Initiative stopp TTIP BGL/TS, Hermann Eschenbeck, Bund Naturschutz Traunstein, und Ministerpräsident Horst Seehofer. − Foto: al



Diskussionen über CETA standen nicht auf dem Programm der Tagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon. Dass CETA, das Handelsabkommen der EU mit Kanada, aber doch zu einer Angelegenheit bei der Tagung wurde, war der Hartnäckigkeit von Margot und Franz Rieger und ihren MitstreiterInnen in der "Initiative stopp TTIP BGL/TS" zu verdanken. Sie hatten erreicht, dass sie während der Tagung einen offenen Brief an Ministerpräsident Horst Seehofer und Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt überreichen konnten.

Darin wird die Landesregierung gebeten, sich des Themas anzunehmen und sich die weitreichenden Folgen für Demokratie, Rechtsstaat und Kommunen zu vergegenwärtigen. Der offene Brief kann unter www.stoppttip.wordpress.com nachgelesen werden. "Das Abkommen ist kein gewöhnliches Handelsabkommen, sondern eine historische Zäsur. Es greift tief in die politischen und sozialen Belange der Staaten ein. Wenn es abgeschlossen ist und ein gemischter Ausschuss das Abkommen sogar hinterher verändern kann, ohne dass ein Parlament oder ein Ministerpräsident gefragt wird, dann glauben wir, dass dies nicht in Ihrem Sinne und auch nicht im Sinne der CSU sein kann", sagte Margot Rieger bei der Übergabe. − alEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montag-Ausgabe, 9. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.