LaBrassBanda heben ab: Fulminante Generalprobe zur Welttournee

Die neuen Songs haben voll gezündet. Beim Welttournee-Auftakt dahoam sorgten LaBrassBanda für schweißtreibende Ekstase in der "Camba Bavaria" in Truchtlaching. − Foto: Thomas Thois Die neuen Songs haben voll gezündet. Beim Welttournee-Auftakt dahoam sorgten LaBrassBanda für schweißtreibende Ekstase in der "Camba Bavaria" in Truchtlaching. − Foto: Thomas Thois



Im Video zur neuen Single "Indian Explosion" schießen sie sich in einem alten Bauwagen in die Umlaufbahn, am Sonntagabend wären LaBrassBanda fast samt ihrer kompletten Stammkneipe abgehoben. Die "Camba Bavaria" in Truchtlaching (Lkr. Traunstein) hatten die Chiemgauer Brass-Pop-Anarchisten zur lokalen Startrampe für ihre Welttournee auserkoren. Und so, wie die Powernummern des am 24. Februar erscheinenden Albums "Around The World" dort zündeten und die Dachstuhlbalken zum Wackeln brachten, kann die Devise für alle Beteiligten zwischen Ho Chi Minh, Hongkong und Houston ab heute nur lauten: Fasten Your Seatbelts!

Mitten im Wirtshaus-Getümmel, barfuß auf den Tischen um die Weißbiergläser tanzend, servierten Stefan Dettl und seine sechs Erdballmit-umrunder der heimischen Fanbasis eine großartige Generalprobe – das volle Weltour-Konzertset exklusiv und ekstatisch mit fast allen neuen Songs schon eine Abend vor dem Abflug nach Vietnam.

Ohne Verstärker, aber mit durchgetretenem Gaspedal heizten die Blasmusik-Beschleuniger zunächst in bekannte Gefilde - auf die "Autobahn", ins "Bierzelt", "Nackert" in die Wiesen. Auch bei den Uraufführungen ging die wilde Fahrt durch alle Genres nahtlos weiter. Erst im indischen "Bauwagn" und im rosa "Cadillac", den beiden Single-Vehikeln der neuen Platte, dann weltmusikalisch-exotisch in "Australien" mit Dettl als Bavaro-Aborigine mit Didgeridoo-Timbre.

Schon am Montagmittag hob dann der Flieger nach Vietnam ab. Folgende Konzerte stehen im Welttournee-Plan von LaBrassBanda:

11.1.: Ho-Chi-Minh, 3A-Station; 13.1.: Hongkong, Hidden Agenda; 16.1.: Tokyo, Super Deluxe; 17.1.: Yokohama, Queen’s Circle; 20.1.: Sydney, Oxford Art Factory; 23.1.: Wellington, Birdman Festival, Waterfront; 26.1.: Auckland; 29.1.: Honolulu, Anna o’Briens; 31.1.: Honolulu, Downbeat; 2.2.: San Francisco; 5.2.: Houston, Super-Bowl (vor dem Stadion); 7.2.: Mexico, Foro Lindbergh; 10.2.: Rio de Janeiro, Academicos do Salgueiro/Quadra; 11.2.: Fortaleza, Sherlock‘s Pub; 14.2.: Lissabon; 16.2.: Marrakesch. Am 4. März steigt das Album-Release-Konzert in der Münchner Olympiahalle. Ab Ende April geht die Band auf Bierzelttour durch Bayern.

Einen ausführlichen Bericht und ein Interview mit Stefan Dettl lesen Sie am 10. Januar im Kulturteil der Heimatzeitung.