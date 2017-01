Zehn Firmen auf Glatteis: AlzChem gewinnt Turnier – 3500 Euro für TSV-Nachwuchs

Zehn Firmenteams kämpften um den Siegerpokal. Links Schiedsrichter Jörg Locker. - Fotos: Gerd Rockel Zehn Firmenteams kämpften um den Siegerpokal. Links Schiedsrichter Jörg Locker. - Fotos: Gerd Rockel



Ein zuschauerträchtiges Eishockey-Freiluftspektakel gab es am Samstag nicht nur in der DEL beim Winter Game zwischen Schwenningen und Mannheim in der Hoffenheimer Fußball Arena. Auch im Trostberger Eisstadion war richtig was los. Zehn Firmenteams, so viele wie noch nie, kämpften beim 5. Benefizturnier des TSV um den Siegerpokal. Das Ganze bei bestem, wenn auch frostigem Outdoorhockey-Wetter – und mit einem Hauch von NHL-Atmosphäre. Im Stile der Dauer-Orgler, die in den Arenen der nordamerikanischen Profiliga für Stimmung sorgen, spielten die jungen Bläser der Musikschule Trostberg unter Regie von Jakob Wurm auf – bei Unterbrechungen und sogar während der insgesamt 20 Vorrundenpartien. Damit die Instrumente nicht einfrieren, postierten sich die bewundernswert kältefesten Musiker am Heizpilz zwischen den Spielerbänken. "Eine Supersache, auch wenn das ein oder andere Wechselkommando nicht mehr zu verstehen war", scherzte Mitorganisator Stefan Feldner.

Das Finale der beiden Vorrunden-Gruppensieger wurde nach 15 torlosen Minuten im Penaltyschießen entschieden. Dank Gerhard Geißlers Rückhandschlenzer zugunsten der AlzChem Chemical Chiefs, die im fünften Anlauf ihren ersten Turniersieg feierten und die Schlossbrauerei Stein auf Platz 2 verwiesen.

Der Erlös aus Tombola, Startgeld, Verpflegungsverkauf und Spenden - insgesamt rund 3500 Euro - kommt der Jugendarbeit der Eishockeyabteilung zugute. Dass dieses Geld gut angelegt ist, zeigte die Trainingsvorführung der vier- bis achtjährigen Puckjäger der Chiefs. "Vor so vielen Zuschauern zu spielen, war ein tolles Erlebnis für die Buben und Mädels", sagt Stefan Feldner.

Der Endstand: 1. AlzChem Chemical Chiefs, 2. Schlossbrauerei Stein, 3. Linde Indians, 4. SG Pohlig/Alzmetall, 5. Heidenhain Precisions, 6. Handwerker-Auswahl Chiemgau Tomahawks, 7. CarboKnights Wimmer, 8. Rosenberger, 9. BSH White Goods, 10. Michis Kiosk-Team. - tt



Fast wie in der NHL, nur mit Blasmusik statt Orgel: Die Trostberger Musikschüler sorgten während der Spiele für Stimmung. Fast wie in der NHL, nur mit Blasmusik statt Orgel: Die Trostberger Musikschüler sorgten während der Spiele für Stimmung.



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie an 10. Januar im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.