"Jahr der Brände": Rückschau der Feuerwehr-Kommandanten

Martina Seehuber (rechts) ist neue Bereichsjugendwartin im Inspektionsbereich Land 3. Sie ist Nachfolgerin von Herbert Brudl (links). Kreisbrandinspektor Günter Wambach würdigte Brudls vierjähriges ehrenamliches Engagement für die Feuerwehr-Nachwuchsarbeit. − Foto: Volk



Auf ein ereignisreiches Jahr hat Kreisbrandinspektor Günter Wambach zurückgeblickt. Die Feuerwehren und deren Helfer hätten viele tausend Stunden ehrenamtlichen Diensts geleistet und seien dabei allen Anforderungen gerecht geworden – dieses Fazit zum Jahr 2016 zog er bei der Dienstversammlung der Kommandanten im Inspektionsbereich Traunstein Land 3 im Gasthaus "Neuwirt" in Tengling. Wambach, zuständig für 20 Feuerwehren rund um den Waginger und Tachinger See, lobte: "Die Aktiven leisteten hervorragende Arbeit, erwiesen sich in vielen Einsatzsituationen als Multitalente. Die Führungskräfte handelten umsichtig und richtig. Die Bevölkerung kann sich auf die Feuerwehren verlassen."

Ohne ein flächendeckendes System an Feuerwehren gehe es nicht, ebenso wenig ohne Ehrenamt. "Jede Feuerwehr wird gebraucht, auf keine kann verzichtet werden. Die Arbeit der Floriansjünger ist unbezahlbar", so Wambach. Auf den Lorbeeren dürfen sich die Feuerwehren und die Kommunen als deren Träger jedoch nicht ausruhen. Aus- und Fortbildung, kontinuierliches Üben und Werbung für neue Mitglieder und Nachwuchskräfte seien notwendig.

Im Rückblick auf die Einsätze im Inspektionsbereich sprach Wambach von einem "Jahr der Brände". Insgesamt fünf Großbrände beschäftigten die Floriansjünger, darunter zwei innerhalb von 24 Stunden in Taching: Dort wurden in Haunerting ein Stall und in Wimpasing ein altes Wohnhaus zerstört. In Fridolfing-Strohhof wurde im Mai eine Maschinen- und Lagerhalle ein Raub der Flammen, in Ollerding bei Kay entstand beim Brand eines Nebengebäudes ein Sachschaden von mehr als 200000 Euro.

Mitten in Petting stand im Juni die Tenne eines Bauernhofes in Flammen. Die Feuerwehren konnten mehr als 40 Kühe und Kälber retten und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Bandbreite der Einsätze beinhalte verschiedene technische Hilfeleistungen, vor allem zur Menschenrettung bei Verkehrsunfällen, bei denen eingeklemmte Verletzte befreit werden mussten.