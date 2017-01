"Armut treibt die Menschen in den Extremismus"

Beim AWO-Neujahrsempfang gab es Ehrungen (von links) Vorsitzende Elfi Dzial, Margarethe Schenk, Juliane Häusler, Irmgard Beyer, Elfriede Lung, Hans Tröndlin, Therese Walter, Hans Kneffel, Margarethe Netopil, Reiner Schmidt, Babette Mörtl, Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler sowie Therese Kainhuber. − Foto: mix Beim AWO-Neujahrsempfang gab es Ehrungen (von links) Vorsitzende Elfi Dzial, Margarethe Schenk, Juliane Häusler, Irmgard Beyer, Elfriede Lung, Hans Tröndlin, Therese Walter, Hans Kneffel, Margarethe Netopil, Reiner Schmidt, Babette Mörtl, Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler sowie Therese Kainhuber. − Foto: mix



Obwohl die Zahl der Mitglieder rückläufig ist, bezeichnete Vorsitzende Elfi Dzial den AWO-Ortsverein Traunreut beim traditionellen Neujahrsempfang dennoch als "große Familie", in der die Leitsätze des Sozialverbandes "Solidarität, Toleranz und Gerechtigkeit" noch immer groß geschrieben werden. Im Rahmen der Veranstaltung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Dr. Bärbel Kofler sprach über ihre neue Aufgabe als Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete gab einen kurzen Einblick in ihr komplexes Aufgabenfeld. Bei all dem Negativen, das sie in dieser neuen Tätigkeit immer wieder erlebe, stimme es sie dennoch hoffnungsfroh, dass das Thema Menschenrechte für viele eine immer größere Bedeutung erhalte und sich eine Vielzahl an Bürgern im Bereich humanitäre Hilfe engagiere.

Als sehr erfreulich bezeichnete Dr. Kofler auch die Tatsache, dass im deutschen Bundeshaushalt eine so hohe Summe für humanitäre Hilfe eingestellt wurde wie nie zuvor, nämlich 1,7 Milliarden Euro. "Diese Zahl ist zwar sehr hoch, aber das ist auch notwendig", erklärte die Abgeordnete und führte weiter aus: "Nicht wir allein sind dafür zuständig. Humanitäre Hilfe ist eine Frage der ganzen Weltgemeinschaft." Es gebe weltweit eine Finanzlücke von 20 Milliarden Dollar pro Jahr, die notwendig wären, um ausreichend Hilfe leisten zu können.

Auf der ganzen Erde müssten 350 Millionen Menschen mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen, obwohl sie in Vollzeit arbeiten. Jeder Siebte davon habe sogar weniger als einen Dollar am Tag zur Verfügung. "Wenn wir nicht an den gesamtwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten, wird die Frage von Frieden zunehmend schwierig. Die Armut treibt die Menschen in den Extremismus. Deshalb ist es wichtig, dass sie von ihrem Einkommen auch leben können", betonte Dr. Bärbel Kofler. An der Verbesserung der Lebensumstände aller Menschen weltweit zu arbeiten ist in ihren Augen ein kleiner Beitrag zum Weltfrieden.

In Vertretung des Bürgermeisters sprach Helga Zembsch über ihre Aufgabe als Sozialreferentin der Stadt. Sie ging dabei auch auf das wichtige Thema Wohnungsbau für Senioren ein. "Der Bedarf an alters- und behindertengerechten Wohnungen nimmt zu", erklärte die Grünen-Stadträtin. − mix

