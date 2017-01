Christine Neubauer begeistert im k1 als spanische Gräfin

Christine Neubauer war der Star im Ensemble auf der k1-Bühne, und fügte sich als "spanische Gräfin" gut ins amüsante Geschehen vor dem Königlich Bayerische Amtsgericht ein. − Foto: kb Christine Neubauer war der Star im Ensemble auf der k1-Bühne, und fügte sich als "spanische Gräfin" gut ins amüsante Geschehen vor dem Königlich Bayerische Amtsgericht ein. − Foto: kb



Skandal in Kraglfing. Der erotisierende Tanzauftritt einer "Spanischen Tänzerin" im lokalen Postsaal erregt nicht nur die Kraglfinger Mannsbilder, sondern auch den Ärger des sittenstrengen Kapellenvereins. Es kommt wie es kommen muss: Es wird Anzeige erstattet. Ein Fall für das Königlich Bayerische Amtsgericht, in dem Amtsrichter Zwicknagl (Jörg Herwegh) ein strenges und gerechtes Regiment führt.

Die Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre von großem Erfolg gekrönte ZDF-Fernsehserie "Das Königlich Bayerische Amtsgericht" wurde von Jörg Herwegh in eine Theateradaptation umgeschrieben. Seit 2014 tourt das Ensemble unter seiner Regie und der prominenten Besetzung mit Christine Neubauer als spanische Gräfin mit großem Erfolg durch ganz Bayern. Nun kam der beliebte Volkstheater-Einakter "Die Spanische Gräfin", in Anlehnung an Ludwig Thomas Schreibstil, in den gut besuchten Saal des Traunreuter Kulturzentrums k1.

Im Gerichtssaal des Kraglfinger Amtsgerichts geht es, wie sich schon in den ersten Szenen der Komödie herauskristallisierte, nicht nur um Gerechtigkeit. Nein, da pflegt man auch exzessiv die Gemütlichkeit. Nachdem man Prinzregent Luitpold, der den Saal via eines Gemäldes observiert, ungeniert gegen die Wand gedreht hat, lässt es sich da prima schnupfen, eine Wurst verdrücken und den Flachmann zücken. Auch sonst scheinen die Dinge an diesem Ort nicht immer so geradlinig zu verlaufen, wie man sich das bei Gericht vorstellt. Den leicht überforderten Gerichtsschreiber hat der freundliche Amtsrichter Zwicknagl nach Hause entlassen, damit er dort sein quälendes "Rückenzwicken" auskurieren kann, denn die bevorstehende Verhandlung um das Delikt "Erregung öffentlichen Ärgernisses" wird als Bagatellfall gehandelt.

Das Blatt wendet sich jedoch schlagartig, als sich völlig unerwartet Obergerichtsrat Sterzinger vom Justizministerium München ansagt und ein Eilverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit einleiten lässt. Plötzlich geht es um Bestechung, korrupte Journalisten und Vortäuschung falscher Tatsachen. Der Auftritt einer angeblichen spanischen Gräfin (Christine Neubauer) lässt die Suppe der Verwirrung weiter hochkochen und lockt den Obergerichtsrat aus der Reserve.

