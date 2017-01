Vorbereitungen für das Weltcup-Spektakel sind abgeschlossen

Im Vorjahr fehlte der Schnee auf Ruhpoldings Dächern, heute Abend – alles ist ja in Weiß gehüllt – dürfte die Eröffnungsfeier mit dem großen Feuerwerk wohl noch stimmungsvoller werden. Tausende Fans werden jedenfalls wieder im Championspark erwartet. − Foto: Weitz Im Vorjahr fehlte der Schnee auf Ruhpoldings Dächern, heute Abend – alles ist ja in Weiß gehüllt – dürfte die Eröffnungsfeier mit dem großen Feuerwerk wohl noch stimmungsvoller werden. Tausende Fans werden jedenfalls wieder im Championspark erwartet. − Foto: Weitz



Jetzt geht’s los: Die Biathleten reisen am Montag nach Ruhpolding an, am Nachmittag steht bereits das erste Training in der Chiemgau-Arena auf dem Plan. Am Dienstag um 19.30 Uhr wird der Weltcup feierlich eröffnet. Die Wettkämpfe starten am Mittwoch um 14.30 Uhr mit dem Staffelrennen der Männer und dauern bis zum Sonntag.

In der Chiemgau-Arena und auch im Championspark ist bereits alle für den fünftägigen Wettkampf vorbereitet. "Wir sind vollkommen im Zeitplan", betont der Ruhpoldinger Tourismusdirektor Markus Stuckmann, der im Weltcup-OK für die Medienbetreuung zuständig ist. Auch der Schneefall der vergangenen Tage hat den Zeitplan nicht durcheinandergebracht. "Das ist bei uns ja alles Routine", betont Stuckmann. "Allerdings mussten wir jetzt rund 6000 Kubikmeter Schnee aus der Arena bringen." Es sei aber jetzt der perfekte Rahmen für eine Wintersportveranstaltung, freut sich Stuckmann. "Alles ist weiß, vom Flair her ist es also super."

Auch für die Eröffnungsfeier ist alles vorbereitet. "Es wird ein, zwei kleinere Überraschungen geben", kündigt Stuckmann an. "Es wird jedenfalls wieder eine herzliche und authentische Eröffnungsfeier werden." Dabei werden vor allem wieder die Sportler beim Einmarsch der Nationen im Mittelpunkt stehen, verspricht er. "Die Biathleten werden sich dem Publikum wieder sehr nah präsentieren."

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag im Sportteil Ihrer Heimatzeitung.