Claudia Roth kommt zu den Grünen nach Traunstein

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. − Foto: red Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. − Foto: red



Prominenten Besuch bekommt der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen am Sonntag, 15. Januar. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth kommt zum Neujahrsempfang in den "Sailer Keller" nach Traunstein. Ihre Rede trägt den Titel "Heimat Bayern – so geht Deutschland". Um 13 Uhr wird Claudia Roth über die politischen Ereignisse des vergangenen Jahres sprechen und einen Ausblick auf 2017 geben.

"Der Aufstieg des Rechtspopulismus bedroht die gesellschaftlichen Fortschritte, die in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten erreicht wurden", ist die Grünen-Politikerin überzeugt. Für sie sind "die Abschottung und der Rückmarsch in die 1950-er Jahre keine Option für ein modernes, tolerantes und weltoffenes Land in den Zeiten der Globalisierung". Roth appelliert an den Bürgersinn: "Nur wer mitmacht und sich einmischt, kann Einfluss darauf nehmen, wohin es mit Deutschland und Europa geht."

Weitere Redner sind Andreas Herden aus Trostberg, Stimmkreiskandidat der Grünen im Wahlkreis Traunstein/Berchtesgadener Land für den Bundestag, sowie Landtagsabgeordnete Gisela Sengl aus Sondermoning. Der Eintritt ist frei. - tt