Sänger Stefan Dettl: "Von einer Welttour träumt jeder Musiker"

Zum Start der Welttournee spielten LaBrassBanda am Sonntag ein Konzert in ihrer Stammkneipe "Camba Bavaria" im 1100-Einwohner-Ort Truchtlaching. Schlank und rank präsentierte sich Sänger Stefan Dettl − in vier Monaten hat er von 103 auf knapp 87 Kilo abgespeckt und damit den Gewichtswettstreit gegen Trompeter Korbi Weber knapp um ein Kilo gewonnen. Nach dem Konzert haben wir mit Dettl gesprochen.

Glückwunsch zum gelungenen Abnehm-Wettbewerb, der aber wahrscheinlich nicht nur als reine Gaudi gedacht war . . .

Dettl: Mei, natürlich würde man jetzt nach so einem Super-Konzert auch gern ein paar Halbe trinken. Aber eine Tour ist harte Arbeit. Und für "Around The World" wollen wir wirklich fit sein. Da hat es nicht geschadet, etwas nachzujustieren, ein bisserl weniger Bier, ein bisserl mehr Sport. Aber ich hab schon auch Angst vor dem Jojo-Effekt. Weil nach dem offiziellen Wiegen hab ich gleich mal gesündigt und die Diät mit Schweinswürstl und Kraut hier in der "Camba" beendet. Aber wir bleiben brav und schauen, was sehr wichtig ist, dass wir bei den ersten Konzerten mit den neuen Stücken gut reinkommen. Die Nervosität ist da. Krachen lassen wir es, wenn wir richtig auf Reiseflughöhe sind.

Aber die Vorfreude ist groß?

Dettl: Brutal groß. Davon träumt jeder Musiker, wenn er anfängt, in den ersten Clubs spielt und die Tourneeorte der Rolling Stones oder so sieht. Auf Welttour zu gehen und solche Länder kennenzulernen, das war auch unser Traum. Vor einem Jahr haben wir uns gedacht: Herrgottsack, wenn uns keiner einlädt, dann müssen wir das eben selber planen und Clubs auf der ganzen Welt anschreiben. Und dann war die Resonanz so groß, dass wir gesagt haben, das ziehen wir durch.

Und wir in der Heimat schauen, dass wir was von euch hören.

Dettl: Unbedingt. Da wird schon einiges Überraschendes dabei sein. Wir sind flexibel, haben leichtes Gepäck, ein paar Koffer, die Instrumente. Dann noch Sebastian Riepp von der Mundwerk Crew, der Filmer ist und uns mit der Kamera begleitet. In Tokyo könnte es schon mal das erste Highlight geben: Da geh ich zum Friseur. Wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden.

