Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding auf einer Sonderseite

Biathlon-Weltcup Ruhpolding - Training | Foto: dpa Biathlon-Weltcup Ruhpolding - Training - Foto: dpa



Rund 60.000 Fans werden von Dienstagabend an bis Sonntag in Ruhpolding (Lkr. Traunstein) erwartet, wenn der Startschuss zum Weltcup 2017 fällt. Die PNP berichtet auf einer Sonderseite nicht nur über das Renngeschehen in der Chiemgau-Arena, sondern auch über Personen, die den Weltcup in Ruhpolding prägen, das Rahmenprogramm und die Siegerehrungen im 8000-Seelen-Dorf.

Neben allen aktuellen Ergebnissen werden auf der Sonderseite viele Eindrücke vom Weltcup-Geschehen veröffentlicht: Fotostrecken von den Siegerehrungen, Besucherumfragen, Eindrücke von der Atmosphäre im Stadion mit Fotos und Videos, Videos von der Eröffnungsfeier, Hintergrund-Geschichten vom Weltcup und vieles mehr erwartet den Leser.

Linktipp: Anfahrt, Tickets, Rennen - Hier finden Sie alle Infos, die Sie zum Weltcup in Ruhpolding benötigen

Weitere unmittelbare Eindrücke aus Ruhpolding gibt es zudem auf dem Snapchat-Kanal der PNP "pnp-digital". Eine Anleitung, wie man der PNP auf Snapchat folgen kann, finden Sie hier.

Am Dienstagabend beginnt die Berichterstattung mit der Eröffnungsfeier im sogenannten Championspark in Ruhpolding. Dieser befindet sich in der Dorfmitte, wo auf einer großen Bühne alle Athleten vorgestellt und begrüßt werden. Im Anschluss gibt es ein großes Feuerwerk.

Ab Mittwoch beginnt dann die Jagd auf die begehrten Edelmetalle. Täglich ist ein Rennen angesetzt, am Sonntag finden zwei statt. Jeweils am Abend werden die Bestplatzierten im Championspark geehrt.

Hier geht es zur Biathlon-Sonderseite der PNP.

- dao