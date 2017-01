Gasalarm im Keller eines Gebäudes im Traunreuter Stadtzentrum

Ein Atemschutztrupp machte sich sofort auf die Suche nach der Ursache des Gasalarms im Keller dieses Gebäudes. − Foto: hr Ein Atemschutztrupp machte sich sofort auf die Suche nach der Ursache des Gasalarms im Keller dieses Gebäudes. − Foto: hr



Ein Gasalarm wurde am heutigen Dienstag gegen 15.40 Uhr im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Südtiroler Straße mitten in Traunreut (Lkr. Traunstein) ausgelöst. Polizei und Feuerwehr sperrten daraufhin das Gebäude und die Umgebung im Stadtzentrum vorsorglich ab.

Derzeit ist ein Atemschutztrupp im Keller des Gebäudes und sucht nach der Ursache. Die Traunreuter Feuerwehr ist mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Es wird nachberichtet. − hr