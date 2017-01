Traunreuter Lokal wird nach Gasaustritt im Keller geräumt

Ein Atemschutztrupp machte sich sofort auf die Suche nach der Ursache des Gasalarms im Keller dieses Gebäudes, gefunden wurde dort eine defekte Kohlendioxid-Flasche. − Foto: hr Ein Atemschutztrupp machte sich sofort auf die Suche nach der Ursache des Gasalarms im Keller dieses Gebäudes, gefunden wurde dort eine defekte Kohlendioxid-Flasche. − Foto: hr



Ein Gasalarm wurde am heutigen Dienstag gegen 15.40 Uhr im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Südtiroler Straße mitten in Traunreut (Lkr. Traunstein) ausgelöst. Polizei und Feuerwehr sperrten daraufhin das Gebäude und die Umgebung im Stadtzentrum vorsorglich ab.

Ein Atemschutztrupp entdeckte im Keller des Gebäudes eine lecke Kohlendioxid-Flasche. Nachdem das Gas auch im Treppenhaus des Anwesens festgestellt worden war und es eine Verbindung zur Gaststätte über dem Keller gibt, wurde das Lokal vorsorglich geräumt.

Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Konrad Unterstein versicherte, gab es aber keine Verletzten. Der Koch der Gaststätte, der zuvor mit der Gasflasche hantiert hatte, wurde vom BRK untersucht. Wie der zuständige Rettungsdienst-Einsatzleiter bestätigte, hatte er durch das Gas keine gesundheitlichen Schäden erlitten.



In diesem Gebäude an der Südtiroler Straße trat das Kohlendioxid aus. − Foto: hr



Die Traunreuter Feuerwehr belüftete den Keller und das Treppenhaus des Anwesens und führte weitere Gasmessungen durch. "Das alles sind reine Vorsichtsmaßnahmen, auch das großflächige Absperren des Areals um das Gebäude. Gefahr für Menschen hat nicht bestanden", versicherte Traunreut stellvertretender Kommandant Konrad Unterstein.

Im Einsatz waren die Traunreuter Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 27 Mann, der Einsatzleiter-Rettungsdienst und das Rettungsfahrzeug mit zwei Mann Besatzung vom BRK sowie zwei Traunreuter Polizisten. − hr



Die Feuerwehr sperrte den Zugang zum Gebäude ab. − Foto: hr





Die Polizei war vor Ort und half bei der Absicherung. − Foto: hr





Insgesamt drei Atemschutztrupps der Traunreuter Wehr waren im Einsatz. − Foto: hr