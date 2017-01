Roger Pawellek führt jetzt die Kreissparkasse Traunstein-Trostberg

Roger Pawellek (Zweiter von links) ist neuer Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg. Landrat Siegfried Walch (Zweiter von rechts) vereidigte ihn gestern in Anwesenheit der Vorstandsmitglieder Josef Schallinger (links) und Stefan Nieß (rechts). − Foto: Roman Schneider Roger Pawellek (Zweiter von links) ist neuer Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg. Landrat Siegfried Walch (Zweiter von rechts) vereidigte ihn gestern in Anwesenheit der Vorstandsmitglieder Josef Schallinger (links) und Stefan Nieß (rechts). − Foto: Roman Schneider



Neuer Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg ist seit 1. Januar Roger Pawellek. Landrat Siegfried Walch, der gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse ist, vereidigte ihn am Dienstag in Anwesenheit der Vorstandsmitglieder Josef Schallinger und Stefan Nieß. Bereits am 24. Juni war Pawellek vom Verwaltungsrat der Kreissparkasse zum Vorstandsvorsitzenden berufen worden. Der Kreistag hatte im Juli dem Abschluss des Dienstvertrags zugestimmt (wir berichteten). Pawellek war zuletzt seit 2011 Vorstandsmitglied der Volksbank Lübeck eG. Zuvor hatte er führende Positionen unter anderem bei der Münchner Bank eG und bei der Kreissparkasse Ebersberg inne. − red