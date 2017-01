Waginger Bergsteiger zum 53. Mal an Dreikönig auf dem Hochstaufen

Kurze Rast und Erinnerungsfoto auf dem Gipfel. −Foto: Frumm-Mayer Kurze Rast und Erinnerungsfoto auf dem Gipfel. −Foto: Frumm-Mayer



Das hätten sich die damaligen Waginger Bergsteiger auch nicht träumen lassen, dass ihre aus Jux geborene Idee, am Dreikönigstag den Hochstaufen zu besteigen, so eine lange Tradition haben würde. Wollte man damals doch nur die beiden Bergkameraden überraschen, die aus Trainingsgründen für eine geplante Expeditionstour am Gipfel des Hochstaufens eine Nacht biwakierten.

Auch heuer machten sich am Dreikönigstag elf Waginger Bergsteiger – darunter eine Frau − auf, den Hochstaufen zu besteigen. Bei "erfrischend kühlen" zwölf Grad minus, wie die Ortsgruppe schreibt, wurde bei traumhaftem Schnee die Strecke von Adelgaß bis zum Holzlager der Staufenhütte auf Tourenschiern zurück gelegt. Der Aufstieg über den Weg an der Nordwestkante, im Sommer ein wunderschöner und interessanter Steig, verlangte auf Grund des vielen Neuschnees Tourenleiter Sepp Rehrl einiges an "Wühlarbeit" ab. So erreichten nach gut drei Stunden alle Teilnehmer den Gipfel. Verlangt der Weg schon im Sommer stellenweise Trittsicherheit und Aufmerksamkeit, so ist für die Besteigung bei solchen Verhältnissen die volle Aufmerksamkeit und ein gewisses Maß an Erfahrung nötig. − mfmMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 11. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.