Verzaubernde Klänge beim Dreikönigskonzert in Taching

Ungewöhnliche Instrumenten-Kombination: Irene Fenninger an der Harfe und Felix Eberle am Fagott. −Foto: Mikosch Ungewöhnliche Instrumenten-Kombination: Irene Fenninger an der Harfe und Felix Eberle am Fagott. −Foto: Mikosch



Ein "Kleines Dreikönigskonzert" besonderer Art erklang am vergangenen Freitag in der Neuen Kirche von Taching in einer absolut ungewöhnlichen, doch wunderschönen Kombination zweier Instrumente, wie sie nicht unterschiedlicher sein können, nämlich der Harfe und dem Fagott.

Die aus Tittmoning-Törring stammende Masterstudentin Irene Fenninger hat sich bereits im Alter von acht Jahren der Harfe zugewandt und während ihres Studiums viele Preise erhalten. Seit 2012 wird sie von der Yehudi-Menuhin-Stiftung "Live Music now" gefördert. Den gebürtigen Münchner Felix Eberle, Solofagottist des WDR-Sinfonieorchesters Köln, zeichnet eine beeindruckende Laufbahn aus. Früh erhält er schon ein Kammermusik-Stipendium der Villa Musica Rheinland Pfalz als auch der Yehudi-Menuhin-Stiftung, spielt unter anderem im London Symphony Orchestra und den Münchner Philharmonikern und gewinnt 2016 einen Echo Klassic.

Beiden Künstlern gelang es mit Perfektion, trotz der überaus niedrigen Temperaturen von zwölf Grad im Kirchenraum, eine ausgezeichnete Stimmung ihrer beiden empfindlichen Instrumente zu erreichen – das sensible Holz des Fagotts hatte sich durch die Kälte bereits zusammengezogen. Dass beim überaus diffizilen Spiel auf den Metallsaiten der Harfe wie mit den zahlreichen Metallklappen des Fagotts die kälter werdenden Finger der beiden Interpreten ihre Virtuosität nicht beeinträchtigten, war erstaunlich.

Mehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 11. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.