Teampräsentation und Feuerwerk: Die Eröffnung in Videos und Fotos

Biathlon-Weltcup Eröffnungsfeier | Hans Weitz Die deutschen Biathletinnen Maren Hammerschmidt (v.l.), Miriam Gössner und Laura Dahlmeier tanzten sich am Dienstagabend auf der Bühne bei der Teampräsentation für den Weltcup in Ruhpolding warm. - Hans Weitz



Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Lkr. Traunstein) ist eröffnet. Mit der Präsentation der Teams sowie einem Feuerwerk und allerlei Showeinlagen ist das Spektakel, das bis Sonntag andauert, eröffnet worden. Weit über tausend Fans sind hierzu am Dienstagabend bei Minus neun Grad in die Dorfmitte gepilgert. (Die Videos von den deutschen Athleten bei der Präsentation und vom Feuerwerk finden Sie am Ende des Artikels. Zur Fotostrecke geht es hier lang, die Sonderseite zum Weltcup finden Sie hier)

Eingeleitet wurde der Abend mit mehreren Einlagen und Grußworten. Begrüßt wurden die Fans unter anderem von Ruhpolding Bürgermeister Claus Pichler und dem Traunsteiner Landrat Siegfried Walch. Anschließend ist es im Champions-Park in der Ruhpoldinger Dorfmitte laut geworden: Die angereisten Teams sind vorgestellt worden, darunter auch Biathlon-Exoten wie China. Einige große Stars standen jedoch nicht auf der Bühne - vor allem männliche. Am Mittwoch steht nämlich das Staffelrennen der Herren an.

Der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Die Moderatoren leiteten mit unterhaltsamen Video-Einblendungen und Interviews, wie z.B. mit der Italienierin Dorothea Wierer oder dem schwedischen Coach und zugleich Bruder des Ruhpoldinger Bürgermeisters Wolfgang Pichler gewitzt durch den Abend. Auch der ehemalige deutsche Biathlet Ricco Groß, der inzwischen die Russen trainiert, musste sich den ein oder anderen Spruch gefallen lassen.

Trotz der eisigen Kälte mussten die Fans bis zum Ende warten, ehe sie ihre Stars zu Gesicht bekamen: die deutschen Skijäger. Simon Schempp ließ dabei nochmal seinen Erfolg vom Weltcup in Oberhof Revue passieren und meinte: "Es wäre schön, wenn es hier auch so einen Tag geben würde." Vanessa Hinz wurde zu der wohl fairsten Szene der bisherigen Saison befragt. Arnd Peiffer hatte auf der Bühne eine Rechnung mit dem Moderator offen, denn sein Name wurde im Programm falsch abgedruckt.

Richtig laut wurde es im Champions-Park, als die deutsche Überfliegerin Laura Dahlmeier interviewed wurde. Sie gab einen Ausblick auf die Damen-Staffel am Donnerstag und versprach: "Wir werden alles geben!" In einem Einspieler wurde zudem noch ein von Dahlmeier gemachtes Video gezeigt, in dem sie sich bei all ihren Fans bedankt und sie anfeuert, als sie gerade dabei sind, die 60.000-Fans-Marke auf ihrer Facebookseite zu knacken. Die Fans in Ruhpolding habe sie dabei schon miteingerechnet, sagte sie, und rief noch einmal: "Heute feiere ich euch an!"

- dao

Video: So wird das deutsche Team empfangen





Video: Laura Dahlmeier feuert die Fans an



Video: Simon Schempp will an Oberhof anknüpfen





Video: Vanessa Hinz über Fairness im Biathlon



Video: Arnd Peiffer rechnet mit dem Moderator ab





Video: Das Feuerwerk zur Eröffnungsfeier













Alle Berichte zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding finden Sie hier