Freude bei Langlauf-Fans: Endlich wieder eine Loipe bei Trostberg

Bei herrlichem Sonnenschein waren gestern zahlreiche Langläufer zwischen Heiligkreuz und Kaps unterwegs. − Foto: cl



Heiligkreuz/Trostberg. Wintersportler in Trostberg können sich freuen: Es hat endlich genügend Schnee, um die langen Latten aus dem Keller zu holen. Auf einer sieben Kilometer langen Loipe, die von Heiligkreuz (Einstieg an der Abzweigung der Kapser Straße von der TS 51) nach Kaps, in den Kapser Graben und zurück führt, sind seit Montag schon fleißig die Langläufer unterwegs.

Früher hatte es eine durchgehende Loipe von Traunreut bis Heiligkreuz gegeben. Franz Xaver Obermayer aus Aspertsham kümmerte sich darum, dass die Loipe von der Anschlussstelle in Anning über Pirach bis nach Heiligkreuz gespurt wurde. "35 Jahre lang habe ich das gemacht", sagt Obermayer. Aber es habe immer mehr Widerstände gegeben. Außerdem mangelte es mehrere Jahre an einer ausreichenden Schneedecke. Seit vergangenem Jahr mag er nicht mehr, sagt Obermayer.

Georg Planthaler sen. und Erich Wöcherl haben in der Zwischenzeit auch schon eine Loipe in Kaps gezogen. Der ehemalige Bauhofmitarbeiter und jetzige Heiligkreuzer Mesner Wöcherl hat ein Gestell gebaut, das mitsamt einer Plastikwalze des Traunreuter Sportvereins eine Skispur in den Schnee drückt. Diese Spurmaschine wird an einen Traktor gehängt, und los geht's. Von Heiligkreuz bis Kaps gibt es keine Probleme: "Alle Grundbesitzer haben zugestimmt", sagt Georg Planthaler jun., der mittlerweile die Tradition des Spurens übernommen hat. In der vergangenen Wintersaison konnte die Loipe allerdings nur an einem einzigen Tag genutzt werden. Heuer wurde immerhin schon an zwei Tagen langgelaufen. − cl/luh