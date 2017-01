Daumendrücken für die deutschen Mädels in der Staffel

| Foto: Seifert - Foto: Seifert



Nach der fulminanten Eröffnungsfeier am Dienstagabend und dem Auftakt der Biathlon-Weltcup-Rennen mit der Herren-Staffel am gestrigen Mittwoch sind am Donnerstag die Objektive der Fotografen in der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena auf die Damen um Top-Star Laura Dahlmeier gerichtet. Um 14.30 Uhr fällt der Startschuss für die Staffel, in der dem deutschen Quartett Siegchancen zugetraut werden dürfen. Beim Weltcup im slowenischen Pokljuka standen Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Maren Hammerschmidt gemeinsam mit Dahlmeier ganz oben auf dem Siegerpodest. In Ruhpolding schickt Bundestrainer Gerald Hönig anstelle von Hildebrand wieder die zuletzt erkrankte Franziska Preuß ins Rennen. Startläuferin Hinz wird an Hammerschmidt übergeben, bevor Preuß und Schlussläuferin Dahlmeier die DSV-Staffel hoffentlichaufs Podest laufen - am liebsten natürlich wieder ganz nach oben! - rse









