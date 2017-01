So gute Bedingungen wie schon lange nicht mehr

| Foto: Eder - Foto: Eder



Die Biathlon-Spiele können beginnen: Ruhpolding sei "mehr als bereit und richtig gespannt", sagte der Bürgermeister und OK-Präsident Claus Pichler am Mittag. Mit der Staffel der Männer startet die kleine Gemeinde im Chiemgau nach der stimmungsvollen Eröffnungsfeier am Vorabend auch sportlich in ihre fünfte Jahreszeit. Die Voraussetzungen hierzu sind ideal: "Ich muss mich lange zurückerinnern, dass wir so tolle Verhältnisse hatten", sagte Engelbert Schweiger vom OK Ruhpolding. Genügend Neuschnee und viele kalte Nächte, in denen beschneit werden konnte, hätten "optimale Bedingungen" ermöglicht. So habe man schon jetzt bereits 90 Prozent der Menge an Schnee herstellen können, die für das nächste Jahr benötigt werden.

Auch das Zuschauerinteresse sei wieder gestiegen, wie Claus Pichler bestätigte. Spürbar sei dies gerade bei den Online-Buchungen ab Sonntag gewesen: "Die Erfolge von Oberhof haben nochmal einen Schub gegeben." Derzeit stehe man ungefähr bei 65000, mit weiteren Tageskarten-Verkäufen hoffe man am Ende auf 70000 Besucher. "Es gibt noch Restkarten für alle Bereiche. Unser Stadion ist so groß, da ist immer Platz", so Pichler. Und auch für das Rahmenprogramm im Ort sieht der Bürgermeister die Organisatoren gerüstet und hofft auf viele Zuschauer. Werben könne der Ort dabei mit einem bewährten Konzept: "Die Nähe zum Sport und zu den Athleten war immer unser Ansatz."