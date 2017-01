Erfolgreiches Jahr für die "Königlichen"

Anton Gruber fungierte als versierter Versteigerer der Mitbringsel von Christian Moos, einer Schnupftabakdose und eines selbstgefertigten Hirschhornmessers von Hans Pilgram, des Vaters des Vorsitzenden Hubert Pilgram. − Foto: hm Anton Gruber fungierte als versierter Versteigerer der Mitbringsel von Christian Moos, einer Schnupftabakdose und eines selbstgefertigten Hirschhornmessers von Hans Pilgram, des Vaters des Vorsitzenden Hubert Pilgram. − Foto: hm



Nachdem sich die Mitgliederzahl des König-Ludwig-Vereins Emertsham (Landkreis Traunstein) im Vorjahr von 270 auf 380 Mitglieder erhöht hat, wurde die Jahreshauptversammlung mit musikalischer Unterhaltung der Dochbodn-Musi im Saal des Gasthauses "Bes’nwirt" in Emertsham abgehalten. Hier blickte die Vorstandschaft vor vollem Haus auf das erfolgreich abgeschlossene Jubiläumsfest mit dem Patriotentreffen zurück.

Vorsitzender Hubert Pilgram verkündete voller Stolz den aktuellen Mitgliederstand von 380. Der immense Zulauf zum König-Ludwig-Verein verdeutliche, dass "bei uns in Bayern die Monarchie noch immer in unseren Herzen ist", meinte Pilgram. Zum Patriotentreffen selbst habe es nur positive Resonanz gegeben. Viele Vereine hätten den Emertshamern für das tolle Fest gedankt oder noch nachträglich Festzeichen und Festschriften geordert.

Schriftführerin Conny Herzinger nannte in ihrem Rückblick die Beteiligung der Königlichen am Winterpatriotentreffen in Gammelsdorf, beim Schützenball in Emertsham sowie zahlreiche Gratulationsbesuche bei Geburtagsjubilaren. Mit einer Fußwallfahrt bat man in Seeon um schönes Wetter für die Festwoche. Dazu standen zwei Bierproben auf dem Programm und viele Stunden der Festvorbereitung. Die vier Festtage seien, obwohl das Festzelt nicht immer ganz besetzt war, ein voller Erfolg gewesen.

Voller Spannung erwartete die Versammlung die Abrechnung von Kassierin Anita Stauderer. Sie dankte im Vorfeld den vielen Spendern, die sich bei den Vorbereitungen und bei der Ausführung des Festes unentgeltlich eingebracht hätten. Ohne dieses Engagement würde die Kassenlage letztendlich nicht ganz so gut aussehen, meinte Stauderer. An den Festtagen habe man ein sattes Plus erwirtschaftet. − hmDen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe