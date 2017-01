Opas Zeitung ist meine Zeitung: Treue Leserin mit 22 Monaten

Jeden Morgen blättert Miriam Ziegler durch die Zeitung – diesmal mit Opa Hans. Jeden Morgen blättert Miriam Ziegler durch die Zeitung – diesmal mit Opa Hans.



Wenn Miriam Ziegler, 22 Monate alt, am Morgen im Haus der Familie Ziegler in Tittmoning die Heimatzeitung herumliegen sieht, dann ist eins klar – sie muss gelesen werden, und zwar von vorne bis hinten. Jeden Tag sitzt sie dann mit den Eltern oder, wie auf diesem Foto, mit Opa Hans am Tisch und blättert, schaut oder zeigt auf besonders Interessantes – vor allem Fotos von Tieren wie Hühnern und Pferden. Die erkennt sie nämlich schon. Das Festhalten der bedruckten Seiten und das Umblättern – mit angefeuchtetem Finger – hat sie sich wohl von den Erwachsenen abgeschaut. Schließlich lichtete Papa Johann seine Tochter ab und schickte das Bild an die Redaktion. Warum die Zeitung Miriam so fasziniert, ist derzeit noch nicht bekannt. Aber die Redaktion hofft natürlich, dass die Begeisterung noch viele Jahre anhält. − red