100 Jahre Faschingstreiben in einer Ausstellung

Ein Foto, das wohl um das Jahr 2000 entstanden sein dürfte: Der "Daxei", der damalige Bürgermeister Sepp Daxenberger, umringt von den Fegerldamen. −Fotos: Eder Ein Foto, das wohl um das Jahr 2000 entstanden sein dürfte: Der "Daxei", der damalige Bürgermeister Sepp Daxenberger, umringt von den Fegerldamen. −Fotos: Eder



Diese Ausstellung hätte es verdient, dass sie länger zu sehen ist als nur die drei Tage am vergangenen Wochenende: Die Fotoausstellung "Waging im Fasching" in der Tourist-Info war sehr gut besucht. 500 auf Stellwänden präsentierte Fotos, eine doppelte Beamer-Vorführung mit rund 1500 Fotos, dazu alte Plakate, Zeitungsausschnitte, Kostüme, Plakate und Orden gaben einen ebenso unterhaltsamen wie informativen Einblick in rund 100 Jahre Faschingstreiben in und um Waging.

Besonders zünftig wurde es noch am Sonntagnachmittag, als die Faschingsmusi und der Verein So Halunke zu Gast waren. Luggi Egger ließ es sich nicht nehmen, noch einen aufzusingen, und die Leute waren bester Stimmung. Sicherlich um die 350 Leute dürften es gewesen sein, die, über den Nachmittag verteilt, allein am Sonntag in die Ausstellung kamen. Die Reaktionen und Rückmeldungen waren ausgesprochen positiv. Auch der kurze Sketch zweier Mitglieder der Ottinger Theatergruppe, der jeden Nachmittag aufgeführt wurde, sorgte für Stimmung: Auf der Suche nach einem unbekannten Faschingsbrauch der Region wurde Bürgermeister Daxenhäusl endlich fündig – das "Ratznvogel-Dadeifen" war geboren.



Die Fegerl-Damen in Uniform zusammen mit den Hauptorganisatorinnen Claudia Schemmer (links) und Lydia Wembacher. Die Fegerl-Damen in Uniform zusammen mit den Hauptorganisatorinnen Claudia Schemmer (links) und Lydia Wembacher.



Die Organisatoren hatten mit dieser Schau in der Tat einen guten Riecher gehabt – der Fasching, gerade in Waging, ist ein Thema, das über all die vergangenen Jahrzehnte hinweg die Menschen in ihren Bann gezogen hat, früher offensichtlich noch wesentlich mehr als es heute der Fall ist. Legendär ist etwa der in vielen Bildern dargestellte Faschingszug von 1956, der eigentlich kein Faschings-, sondern ein Trauerzug war: Scharen schwarz gekleideter Menschen zogen mit trauriger, weinerlicher Miene durch den Ort – der Grund: Die Gemeinde hatte sich geweigert, für den Fasching einen Zuschuss zu leisten. Wie berichtet wurde, habe sich der damalige Bürgermeister Sebastian Schuhbeck dadurch letztlich doch erweichen lassen, nachträglich noch Geld zu geben. − heMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 12. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.