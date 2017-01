360 Grad: Beste Stimmung bei der Herren-Staffel +++ Videos/Fotos

Biathlon Weltcup Staffel Männer | Hans Weitz Biathlon Weltcup Staffel Männer - Hans Weitz



Was für ein gelungener Auftakt in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding (Landkreis Traunstein): Rund 10.000 Fans sind am Mittwoch angereist, um den deutschen Herren bei der Staffel die Daumen zu drücken. Und das ging gut: Am Ende konnten Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp trotz Problemen beim Schießen den dritten Platz ergattern, auch wenn es zu Beginn nicht danach aussah. (Hier lesen Sie die Zusammenfassung des Rennens. Zu den Videos kommen Sie am Ende des Artikels)

Am besten machte sich die gute Stimmung der mit Fahnen beschmückten Fans am Schießstand bemerkbar, als die deutschen Skijäger ihre Positionen einnahmen. Durch die Arena raunte dann endlich wieder ein "Heeeeey" bei einem Treffer oder ein "Oooooh" bei einem Fehlschuss. Jeder einzelne Treffer wurde bejubelt. Auch bei den russischen Biathleten, was darauf schließen lässt, dass viele russische Fans in den Chiemgau gereist sind.

Die Heimatzeitung war mitten im Geschehen und hat das Rennen in einem 360-Grad-Video, einer Snap-Story sowie in vielen Bildern festgehalten.

360-Grad-Video von Simon Schempp beim stehend Schießen

Snapchatstory von der Herren-Staffel