Betrunkene Frau wendet auf der A8 und kollidiert mit Gegenverkehr

Völlig betrunken war eine Frau am Mittwochabend auf der Autobahn 8 in Richtung Salzburg mit dem Auto unterwegs. Laut Polizeibericht war sie gerade auf dem Heimweg von München nach Graz, als sie zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Bergen völlig die Orientierung verlor. Die 36-jährige Österreicherin bremste auf dem linken Fahrstreifen, wendete und fuhr in die falsche Fahrtrichtung. Dabei kollidierte das Auto der Frau mit dem eines 38-jährigen Mannes, der noch versucht hatte auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand am Auto des Mannes ein Streifschaden auf der Fahrerseite. Dessen Höhe schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Das Auto der Falschfahrerin wurde an der Front beschädigt. Hier rechnet die Polizei mit 2000 Euro Schaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Eine Polizeistreife, die während des Unfalls unmittelbar hinter dem Auto des 38-Jährigen gefahren war, brachte die Beteiligten zur Tank- und Rastanlage Hochfelln-Süd. Ein Alkohltest zeigte, dass die Frau mit deutlich über 3 Promille unterwegs war. Die Grazerin wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme in das Klinikum Traunstein gebracht. Sie erwartet laut Polizeibericht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem drohen ihr eine empfindliche Geldstrafe, Führerscheinentzug, sowie ein Vebrot der weiteren Teilnahme am Straßenverkehr. − pnp