Auto überschlägt sich, Fahrer bleibt verletzt

Reichlich Glück hatte der Fahrer eines Fiat Panda am Donnerstag gegen 8.20 Uhr. Er war zwischen Trostberg und Oberfeldkirchen unterwegs, als er in einem Waldstück auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle war der Panda in den Wald geschlittert, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem demolierten Wagen befreien und blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Oberfeldkirchen und Trostberg waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. − Foto: cl