Das dritte "F" für Arnd P(f)eiffer

Ein Brezen-F für Arnd Peiffer (links): Skiclub-Vorsitzender Harald von Knoerzer-Suckow jun. (rechts) entschuldigte sich für den Lapsus im Programmheft, in dem Arnd "Pfeiffer" angekündigt wird. Auch Erik Lesser (Zweiter von rechts) und Benedikt Doll griffen nach dem kräftezehrenden Staffelrennen gerne zu der unverhofften Stärkung. − Foto: rse



Wenn Jahr für Jahr in Ruhpolding der Biathlon-Weltcup ansteht, gibt Harald von Knoerzer-Suckow jun. in der Chiemgau Arena und im Championspark den Moderator und Spaßvogel. Bei der Eröffnungsfeier musste sich der Vorsitzende des Skiclubs Ruhpolding aber selbst einmal so richtig "herflachsen" lassen: Arnd Peiffer hatte das offizielle Programmheft ganz genau studiert, und da war den Autoren bei der Schreibweise des Sprint-Weltmeisters von 2011 ein kleiner Fehler passiert: Gleich nach dem P hatten sie P(f)eiffer ein drittes "F" untergeschoben.

Der Athlet von der Bundespolizeisportschule Bad Endorf nahm’s mit viel Humor, und doch wollte von Knoerzer-Suckow den Fehler, der im Eifer des Gefechts schon etlichen Autoren und Kommentatoren unterlaufen ist, nicht einfach so stehen lassen: Tags darauf bei der Flower Ceremony für die besten drei Herren-Staffeln stellte er Peiffer das versehentliche dritte "F" zur freien Verfügung – in Form eines überdimensionalen Brezen-Buchstabens. Dazu gab’s einen hoch"f"örmlichen Entschuldigungsbrief für den DSV-A-Kaderathleten.

