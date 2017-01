Biathlon: Bürgermeister fordert mehr finanzielle Unterstützung

Ruhpoldings Bürgermeister und Chef des Organisationskomitees Biathlon in Ruhpolding: Claus Pichler. | Foto: Ober Ruhpoldings Bürgermeister und Chef des Organisationskomitees Biathlon in Ruhpolding: Claus Pichler. - Foto: Ober



Der Weltcup in Ruhpolding (Lkr. Traunstein) ist in vollem Gange, für Bürgermeister Claus Pichler ist es die spannendste Zeit des Jahres. Funktioniert alles? Sind alle zufrieden? Was muss kurzfristig noch verbessert werden? Pichler steht während der Wettkämpfe unter Strom. Dennoch hat er sich kurz die Zeit genommen, mit der PNP zu sprechen - und appelliert an Bund und Land, das Dorf zukünftig bei der Unterhaltung des Leistungszentrums zu unterstützen.

Herr Pichler, Sie sind seit 2008 Bürgermeister von Ruhpolding und dieses Jahr findet in dieser Funktion für Sie das neunte Biathlon-Event statt. Sind Sie noch aufgeregt, oder schleicht sich die Routine ein?

Claus Pichler: Wenn man nicht ein wenig Lampenfieber hätte, würde etwas nicht stimmen. Dass wir viel Routine haben, aber dann trotzdem mit dem Herzen dabei sind und gut machen wollen, ist uns sehr wichtig, ebenso wie dass der Sport im Mittelpunkt steht, dass es schöne Wettkämpfe sind und dass die Leute, die hier sind, eine Freude haben. Mich freut es wenn die Menschen sagen: "Wir sind froh, dass wir wieder da sind." Und das bekomme ich von vielen Seiten so mitgeteilt, und so geht es allen hier. Ich habe das Gefühl, es ist allen Helfern hier wichtig, dass alles hinhaut und dass alle an einem Strang ziehen.

Sie haben bereits bei der Pressekonferenz am Mittwoch angemerkt, dass die Vorbereitung in diesem Jahr besonders gut lief. Was genau war denn so gut?

Pichler: Zum einen war es sehr beruhigend, dass wir ausreichend Kunstschnee im Depot gehabt haben. Letztes Jahr haben wir echt zittern müssen. Und man muss schon mal ehrlicher Weise sagen: Es gibt keine Wintersport-Veranstaltung, die ohne Kunstschnee oder -eis zustande kommen kann. Alles andere wäre gelogen. Es ist besonders schön, wenn man das, was man an Kunstschnee hat, mit der weißen Pracht, die wir jetzt noch dazu bekommen haben, bereichern kann. Die Präparierung ist sehr gut gelaufen, es hat keine großen Probleme gegeben beim Herrichten und bei der Unterbringung aller Menschen – das ist ja ein riesiger Tross.

Gab es gar keine Komplikationen?

Pichler: Wir hatten ein Problem am VIP-Zelt. Da hat sich bei der Heizungsanlage ein Schlauch gelöst und es sind 200 bis 300 Liter Heizöl ausgetreten. Gott sei Dank aber war der Boden so gefroren, dass fast die ganze Menge, die da ausgetreten ist, mit Schnee gebunden und Abfräsen des Bodens abtransportiert werden konnte. Eine kleine Menge von 20 bis 30 Litern ist in einen Schacht in den Boden eingedrungen. Aber ein Geologe aus Rosenheim hat das überprüft und Entwarnung gegeben.

Wann fängt man denn damit an, das alles zu planen?

Pichler: Nach dem Weltcup ist vor dem Weltcup – das ist wirklich so. Wir haben immer Mittwochnachmittags unser Organisationskomiteesitzung, wir sind dafür regelmäßig im Einsatz, wir überlegen ständig, müssen entsprechende Verträge und Aufträge vorbereiten. Man versucht immer aus den Erfahrungen der abgelaufenen Veranstaltungen für die nächste zu lernen.

Wie ist das nun für Sie als Bürgermeister und Vorsitzender des Organisationskomitees: Können Sie nun die Wettkämpfe entspannt genießen oder sind Sie nach wie vor im Organisationsstress?

Pichler: Wenn man Chef von einem OK mit zwischen 600 und 1000 ehrenamtlichen Helfern ist, viele Medienvertreter und Ehrengäste hier sind – da ist der ganze Tag ausgefüllt und da gibt es auch nicht jeden Tag nur Sonnenschein. Da ist immer irgendwas zu klären, zu regeln, zu glätten, ein Kompromiss zu suchen und ein Problem zu lösen. Die Weltcup-Woche ist Anspannung pur. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber es ist trotzdem schön, wenn alles hinhaut.

Nun ist es ja so, dass das Biathlon das Aushängeschild von Ruhpolding ist. Zahlt sich das auch aus für den Ort?

Pichler: Also wir machen das mit Begeisterung, wir machen das auch aus einer langen Tradition ehrenamtlicher Arbeit heraus, aber wir sehen es auch als Wirtschaftsfaktor. Das ist für mich recht und billig. Man kann natürlich verschiedenste Bilanzen aufmachen, aber es ist völlig klar, dass in dieser Woche und auch ein paar Tage vorher und nachher die Auslastung in Ruhpolding eine ganz andere ist. Unabhängig davon ist in allen Orten ringsherum eine ganz andere. Die haben zwar keine direkte Arbeit mit dem Weltcup, aber profitieren – die Region profitiert. Das sind natürlich Dinge, die uns wichtig sind. Es ist eine sehr sportliche Aufgabe, einen Stützpunkt wie hier mit etlichen Trainingsanlagen wirtschaftlich gut zu führen. Da brauchen wir in Zukunft mehr Unterstützung von Bund und Land – das sage ich ganz ehrlich. Für mich ist klar, dass wir hier als kleine Kommune eine Anlage führen, die bundesweit von Belangen ist. Wir machen das, damit unsere Sportler aus Deutschland das ganze Jahr hier trainieren können. Und das kostet Geld. Und dafür bekommen wir nicht genügend Unterstützung.

Zu guter Letzt noch eine sportliche Frage: Als Bruder des Trainers der Schweden, Wolfgang Pichler, sind Sie ja in einer gewissen Zwickmühle. Wem drücken Sie nun die Daumen – den Deutschen oder den Schweden?

Pichler: Das ist für mich kein wirkliches Problem, geschweige denn eine Zwickmühle. Genau wie unser Publikum bin ich davon geprägt, dass der Beste gewinnen soll und den Applaus verdient. Natürlich ist es auch so, dass man im Laufe der Jahre die Sportler kennenlernt. Ich habe zum Beispiel handgestrickte Fäustlinge von Tora Berger – dann hab ich mich immer gefreut, wenn sie gewonnen hat. Genauso ist es, dass man halt wie bei jeder anderen Sportart jemanden hat, für den man sich vielleicht ein bisschen mehr freut. Aber an sich gilt für mich der Grundsatz: Der oder die Beste soll gewinnen.









Alles zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding finden Sie auf unserer Sonderseite