Simon Schempp: "Es läuft von Woche zu Woche besser"

Simon Schempp bei der Pressekonferenz am Mittwochmittag. | Foto: Ober Simon Schempp bei der Pressekonferenz am Mittwochmittag. - Foto: Ober



Deutschlands derzeit bester Biathlet Simon Schempp ist mit seinem Formaufbau zufrieden und blickt mit Zuversicht auf die anstehende Weltmeisterschaft in Hochfilzen.

Mit der eigenen Leistung im Staffel-Rennen am Mittwoch zeigte er sich zufrieden: "Es war sicher keine Glanzleistung, weil dann hätte ich den letzten Schuss treffen müssen, aber es war ein ordentlicher Wettkampf." Beim letzten Schießen habe er "alles versucht und bin volles Risiko gegangen, aber das ist leider nicht ganz aufgegangen." Geärgert habe er sich darüber allerdings nicht recht lange: "Man muss schon sehen, dass wir gestern neun Nachlader plus eine Strafrunde hatten. Da sind wir glaube ich noch sehr gut bedient mit dem dritten Platz. Das ist fast schon ein Wunder, dass es für das Podest gereicht hat." Natürlich sei es immer ärgerlich, wenn man den letzten Schuss verfehle. "Aber der hängt mir jetzt keine Jahre hinterher."

Nach Trainingseinheiten im Trockenen auf dem Ergometer und an einem Armkraftzuggerät, blickt er optimistisch auf den morgigen Sprint. Auch wenn die Startgruppe noch nicht endgültig entschieden sei, werde er aufgrund des vorhergesagten Schneefalls wohl nicht in der ersten Startgruppe das Rennen aufnehmen, um als "Spurgerät" für andere Athleten zu fungieren.

Dass er in der Verfolgung in Oberhof Martin Fourcade niedergerungen habe, sei für ihn "ein tolles Erlebnis" gewesen. "Ein Sieg gegen ihn ist etwas Besonderes, weil das ist das Schwerste, was es gibt. Dazu braucht man einen perfekten Tag." Trotzdem sei es nicht das "primäre Ziel, ihn zu schlagen". Und dennoch: "Wenn man mit ihm auf die Zielgeraden kommt, ist es "natürlich schön, wenn man den Zielsprint gegen ihn gewinnen kann." Aber das sei gegen jeden anderen Athleten das gleiche.

Der Formaufbau in Richtung Weltmeisterschaft in Hochfilzen stimme in jedem Fall: "Es läuft von Woche zu Woche besser. Deswegen schaue ich sehr zuversichtlich in Richtung Hochfilzen."