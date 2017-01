Kontrolle der Anleinpflicht gefordert

Wildtiere wie Rehe gibt es auch in der Salzachau; genauso wie viele Spaziergänger. Dadurch ist sie zugleich Freizeit- und Jagdgebiet. −Foto: dpa Wildtiere wie Rehe gibt es auch in der Salzachau; genauso wie viele Spaziergänger. Dadurch ist sie zugleich Freizeit- und Jagdgebiet. −Foto: dpa



Es war das eine Thema, welches sowohl vor als auch nach der Sitzung des Tittmoninger Stadtrats am Dienstag diskutiert wurde: Freilaufende Hunde hatten im Dezember in der Salzachau zwei Rehe gerissen. Norbert Huber (CSU), der seit 2010 Vorstand der zuständigen Jagdgenossenschaft Tittmoning-Kirchheim ist, forderte nun in der Sitzung, die Leinenpflicht besser zu überwachen. Dass sie nicht beachtet werde, sei der Genossenschaft schon länger ein Dorn im Auge.

"Die Leute lassen die Hunde von den Schrebergärten bis zum Sportplatz laufen", erklärte Huber im Gespräch. Teilweise kämen Hundehalter von auswärts und nähmen ihre Tiere von der Leine, weil die Anleinpflicht in Tittmoning nicht überwacht werde. Das sei sogar gegenüber Jägern zugegeben worden. "Es gehört Polizei her, oder die, die die Parkraumüberwachung in der Altstadt machen", findet Huber. "Wenn die das alle fünf Wochen einmal überprüfen, würde es sofort weniger werden."

Immer wieder stellt die Stadt Tafeln an Wegen auf, wo Menschen mit ihren Vierbeinern Gassi gehen, und weist auf die Verordnung hin. "Die werden von den Leuten schnell wieder entsorgt, runtergerissen", erklärt Walter Schöberl, Geschäftsleiter der Stadt.

Die Anleinpflicht gilt in Tittmoning seit dem Jahr 2007 für Kampfhunde und solche mit mehr als 50 Zentimetern Schulterhöhe. "Wir wollten erreichen, dass der Freizeitbereich, vor allem Leute mit Kindern, nicht gestört werden", begründete Bürgermeister Konrad Schupfner in der Sitzung den damaligen Beschluss. "Wir hatten gehofft, wir appellieren damit auch an den gesunden Menschenverstand." Bis zu 500 Euro kann ein Verstoß kosten. − smbMehr lesen Sie in der Freitagsausgabe des

