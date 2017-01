Deutsche Damen erklimmen Podest nach Staffel-Sieg +++ Video/Fotos

| Foto: Daniel Ober - Foto: Daniel Ober



Was für ein Auftakt in Ruhpolding (Lkr. Traunstein): Erst hat die Herren-Staffel am Mittwoch nach fulminanter Aufholjagd den dritten Platz geholt, nun haben am Donnerstag die Damen mit Platz 1 in der Staffel gleich nochmal einen draufgesetzt. "Des is super sche", resümierte Schlussläuferin Laura Dahlmeier am Donnerstagabend im vollbesetzten Champions-Park in Ruhpolding. (Ein Video der Statements der deutschen Fahrerinnen bei der Siegerehrung sehen Sie am Ende des Artikels)

Mit 12.000 Zuschauern war es während des Staffel-Rennens der Damen am Donnerstag in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding voller, als noch am Mittwoch bei den Herren. Dementsprechend mehr Fans sind auch am Donnerstagabend in den Champions-Park gepilgert, um dort mit den Gewinnerinnen zu feiern.

Mit einer souveränen Teamleistung haben die deutschen Damen gewonnen - trotz eines Sturzes von Maren Hammerschmidt, als sie versuchte, an Platz 1 vorzuziehen. Der Moderator fragte bei der Siegerehrung noch gewitzt, ob sie ab und an Motorsport kucke, wo Überholmanöver in engen Kurven Gang und Gebe seien. Hammerschmidt: "Vielleicht hätte ich es mir mal anschauen sollen, dann hätte ich gewusst, wie man es besser macht", sagte sie amüsiert.

