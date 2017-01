Frontalzusammenstoß: 49-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der Rollerfahrer beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Fotos: FDL/BeMi Schwer verletzt wurde der Rollerfahrer beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Fotos: FDL/BeMi



Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr ein 49-jähriger Rollerfahrer aus dem Kreis Traunstein bei einem schweren Unfall auf der B304 im Landkreis Traunstein. Ein 22-jähriger Golf GTI Fahrer war aus Richtung Stein/Traun kommend unterwegs in Fahrtrichtung Traunstein. Zwischen Hörpolding und Nunhausen kam er dann kurz vor dem Bahnübergang auf der B304 vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. Zeitgleich kam ihm der Rollerfahrer entgegen. Dieser hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde 30 Meter weit geschleudert und kam am Fahrbandrand zum liegen. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Golf schleuderte nach der Kollision noch etwa 50 Meter einen Abhang hinunter, wo er zum Stehen kam. Der Golffahrer erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.

Das BRK rückte mit zwei RTW und einem Notarzt zur Unfallstelle aus. Die Feuerwehren aus Stein/Traun und Matzing waren ebenfalls eingesetzt. Sie leuchteten die Unfallstelle aus, reinigten die Fahrbahn und richteten eine Umleitung ein, da die B 304 während der Unfallaufnahme für eine gute Stunde komplett gesperrt werden musste. Insgesamt waren die Feuerwehren mit 23 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei aus Traunreut hat den Unfall aufgenommen. Der Roller und der PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 5000 Euro. -red