Multimedia: Raupenfahrer bringt Biathleten in Ruhpolding in die Spur

Vor allem wenn es schneit, hat Fritz Fischer in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding alle Hände voll zu tun, damit die Biathleten beim nächsten Rennen problemlos durch die Loipe gleiten können.



Damit Biathleten ihr Bestes in der Loipe geben können, müssen viele Faktoren stimmen: körperliche Form, Skiwachs, äußerlich gute Wettkampfbedingungen und auch eine einwandfreie Loipe. Um Letzteres kümmert sich der 26 Jahre alte Fritz Fischer aus Ruhpolding, jüngster Sohn der gleichnamigen Biathlon-Legende, beim Weltcup in Ruhpolding (Lkr. Traunstein). (Hier geht es zur Multimedia-Reportage)

Fischer sitzt lässig in seiner Pistenraupe. Eine Hand am Steuerknüppel, die andere an einem Lenkrad. Sein riesiger Pistenbulli kämpft sich auf Ketten eine Kuppel hinauf. In der Fahrerkabine ruckelt es stark, die Ketten erzeugen ein lautes Rattern, wenn sie sich drehen und in den Schnee greifen, um Halt zu finden.

Oben auf der Kuppel angekommen, blickt Fischer einen steilen Berg hinab. "Das ist die Wand, die berühmt berüchtigte. Die ist man früher hochgelaufen, und anscheinend war es den Biathleten doch ein bisschen zu steil. Jetzt fährt man sie halt runter", erzählt er grinsend. Er kennt die Weltcup-Strecke in Ruhpolding in und auswendig, vielleicht sogar besser als die Biathleten, die derzeit ihre Wettkämpfe darauf austragen.

