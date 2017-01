Bereicherung für alle Kletterer: Die Kletterwand in Waging

Langjährige Mitglieder ehrte die DAV-Ortsgruppe. Das Foto zeigt von links Vorsitzenden Michael Frumm-Mayer, Heinrich Riesemann, Lucie Spitzer, Josef Sommerauer, Herbert Schifflechner, Stellvertretende Vorsitzende Michaela Weber, Klaus Regner, Gottfried Schnell. −Foto: Buthke Langjährige Mitglieder ehrte die DAV-Ortsgruppe. Das Foto zeigt von links Vorsitzenden Michael Frumm-Mayer, Heinrich Riesemann, Lucie Spitzer, Josef Sommerauer, Herbert Schifflechner, Stellvertretende Vorsitzende Michaela Weber, Klaus Regner, Gottfried Schnell. −Foto: Buthke



Das Vereinsjahr der Ortsgruppe Waging am See im Deutschen Alpenverein (DAV) war im Wesentlichen von den Arbeiten rund um die Kletterwand in der neuen Turnhalle geprägt. Dies betonte Vorsitzender Michael Frumm-Mayer bei der Jahreshauptversammlung im Bräukeller. Die Mitgliederzahl lag Ende Dezember bei 962. In diesem Jahr wolle die Ortsgruppe über 1000er-Grenze überspringen, gab der Vorsitzende als Ziel an.

"Der Einbau der Kletterwand war zwar noch zum Jahresende 2015 erfolgt, aber wegen des Einbaus des Hallenbodens konnte die Fertigstellung der Griffmontage erst im Frühjahr 2016 erfolgen", so Frumm-Mayer. Außerdem sei aus optischen und praktischen Gründen an der rechten Seite der Kletterwand eine kleine Kletterfläche erforderlich gewesen, die erst kurz vor Ostern eingebaut werden konnte. Zudem sei eine Befestigung der Prallmatten aufgrund ihrer Höhe von etwa drei Metern mit Gurten, Haken und Klettverschlüssen notwendig geworden.

"Ebenso war es nötig, eine Lösung gegen die Verschmutzung des Hallenbodens durch Magnesium zu finden. Dieses Problem konnte durch eine preiswerte Abdeckplane gelöst werden", sagte der Vorsitzende. Zusätzlich seien die Kletterer angehalten worden, auf Magnesium zu verzichten und Ersatzprodukte zu verwenden.

Bei der Montage der Kletterwand haben sich die Mitglieder der Ortsgruppe stark engagiert. Dabei wurden insgesamt 766 Arbeitsstunden geleistet. Dadurch wurden Eigenleistungen von rund 12.000 Euro erbracht. Nach Auskunft von Frumm-Mayer kostete die Kletterwand ohne Eigenleistungen 57.500 Euro. Finanziert wurde sie über einen Zuschuss des DAV (5100 Euro), eine Mitgliederspendenaktion (5000 Euro), Firmenspenden (5000 Euro), Spenden der Gemeinden Wonneberg (2000 Euro) und Taching (1000 Euro) sowie der Ortsgruppe Waging (5800 Euro). − bjrMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 14. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.