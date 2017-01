Videoumfrage: Was die Fans am Biathlon in Ruhpolding fasziniert

Bis zu 12.000 Fans aus allen Ecken Europas kommen täglich dick in Winterklamotten eingepackt und mit Kuhglocken, Ratschen und Fahnen ausgerüstet in die Chiemgau-Arena in Ruhpolding, um ihre Biathleten anzufeuern. Die Heimatzeitung hat sich unter ein paar Fans umgehört, um in Erfahrung zu bringen, was die Menschen bei der Kälte an die Loipe treibt.

Was macht die Faszination Biathlon aus? Was ist das Besondere am Weltcup in Ruhpolding? Die Antworten auf diese beiden Fragen finden Sie in unserem Video-Interview.

(Video: Franz Eder)









