Weltcup Ruhpolding: Überarbeitetes Sicherheitskonzept geht auf

Zwar habe man die Polizeipräsenz beim Weltcup in Ruhpolding erhöht, von einer Verschlechterung der Sicherheitslage ist man jedoch nicht ausgegangen, teilte die Polizei mit. | Foto: Ober



Das Sicherheitskonzept für den diesjährigen Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ist überarbeitet, die Anzahl an Einsatzkräften erhöht worden. Wie viele Beamte im Einsatz sind, wollte Anton Huber, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, auf Nachfrage der Heimatzeitung nicht genau sagen. Aber er versicherte: "Das Konzept ist voll und ganz aufgegangen. Die Fans sind super drauf und die Stimmung ist gut - es ist eine friedliche Veranstaltung."

Huber erklärt, weshalb die Sicherheitsvorkehrungen überarbeitet worden sind: "Aufgrund der Ereignisse im Jahr 2016 und jetzt im Dezember mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat man ein besonderes Augenmerk auf Großveranstaltungen gelegt und die Sicherheitskonzepte wurden entsprechend angepasst", erklärt Huber. Beim Weltcup in Ruhpolding sei man nicht von einer Verschlechterung der Sicherheitslage ausgegangen, so Huber. Ein paar Neuerungen gibt es jedoch.

In diesem Jahr ist die Polizeipräsenz erhöht worden. Nicht nur in der Chiemgau-Arena, sondern auch im Champions-Park in der Dorfmitte, wo die Siegerehrungen abends nach den Rennen stattfinden und die Fans den Tag ausklingen lassen. Auch neu sind konsequente Taschenkontrollen an den Eingängen zur Chiemgau-Arena. Letzes Jahr seien diese nur "stichprobenartig" genommen worden, teilt Huber mit. Die Kontrollen führt ein Security-Dienst in Abstimmung mit der Polizei durch. Gefunden habe man bis Samstagabend nach dem Rennen in keiner Tasche etwas Verdächtiges. Zudem wird das Biathlon-Gelände von einem hohen Bauzaun umringt.

Geleitet wird der Polizeieinsatz in Ruhpolding vom Traunsteiner Dienststellenleiter Rainer Wolf. Die Polizei hat zusammen mit der Feuerwehr und den Sanitätern eine Einsatzzentrale in der Chiemgau-Arena. So seien bei Vorkommnissen alle zeitgleich informiert und können gegebenenfalls umgehend ausrücken. Im Einsatz sind Bereitschaftspolizei, operative Ergänzungsdienste, Polizeihundestaffeln, Polizeireiterstaffeln, eine Hubschrauberbesatzung und die Polizeiinspektion Ruhpolding. Um die Sicherheit an der Strecke kümmert sich die alpine Einsatzgruppe.