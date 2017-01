Über die Schulter gekuckt: So arbeitet Erfolgstrainer Siegfried Mazet

Der Erfolgstrainer Siegfried Mazet. | Foto: Ober Der Erfolgstrainer Siegfried Mazet. - Foto: Ober



Für große Schlagzeilen hat er 2016 gesorgt, als bekannt wurde, dass er nach acht Jahren als Trainer im französischen Skijäger-Lager ins norwegische wechselt: der Franzose Siegfried Mazet. Einst hieß sein Musterschüler Martin Fourcade, nun sind es die norwegischen Biathleten Tiril Eckhoff, Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen und Tarjei Bö. Die Heimatzeitung hatte während des Weltcups in Ruhpolding (Landkreis Traunstein) die Möglichkeit, Mazet bei seiner Arbeit einen Blick über die Schulter zu werfen.

Mazet steht während der Rennen immer am Schießstand, dabei hat er stets ein Fernrohr und eine Magnettafel. Er positioniert sich immer zwischen den Plätzen eins und fünf. Dort wartet der Franzose seelenruhig, bis einer seiner norwegischen Biathleten sich nähert, auf der Matte Platz einnimmt und das Gewehr im Anschlag hält.

Jetzt merkt man auch dem sonst so coolen Mazet die Anspannung an. Er steht steif vor seinem Fernrohr, mit dem linken Auge schaut er hindurch. Unter dem Arm hat er seine Magnettafel mit einer darauf abgebildeten Zielscheibe eingeklemmt. "Hey!" rufen die norwegischen Fans, der Biathlet hat getroffen. Mazet bleibt mit beiden Beinen fest verankert stehen, schaut auf seine Magnettafel, nimmt den Magneten mit der Nummer 1 für den ersten von fünf Schüssen darauf und positioniert ihn auf seiner Tafel genau dort, wohin sein Sportler gerade geschossen hat.



So macht das Mazet Schuss für Schuss, Runde für Runde. Und geht ein Schuss daneben und die Fans schreien "Oh!", verliert auch er mal seine Fassung - ein "shit!" lässt er dann schon mal raus. Kaum sind seine Sportler wieder in der Loipe - oder auch in der Strafrunde, je nachdem - zückt Mazet sein Handy und fotografiert die Magnettafel ab. "Die Fotos mache ich für mich selbst und schicke sie außerdem den Sportlern, damit sie wissen, was sie falsch gemacht haben", erklärt er der Heimatzeitung auf Nachfrage.

Danach Mazet seine Magnettafel am Fernrohr hängen und spaziert ein wenig hin und her. Wenn ihn ein Reporter von hinten antippt, um ihm live ein paar Fragen zum letzten Schießen zu stellen, antwortet er wie selbstverständlich. In Norwegen ist das Biathlon Nationalsport Nummer 1 - die norwegischen Reporter warten mit ihren Fragen nicht bis nach dem Rennen. Und Mazet hat ja schließlich auch Zeit, bis seine Athleten wieder an den Schießstand kommen und er zur Tat schreiten muss.