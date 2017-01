Junge Leute helfen: 105 Pfarreien sammeln 337000 Euro

Die Hilfe kommt auch wirklich bei den Menschen an: Das Bild zeigt Schwester Bernadette bei der 14-tägigen Verteilung von Hilfsgütern in Albanien. − Foto: red Die Hilfe kommt auch wirklich bei den Menschen an: Das Bild zeigt Schwester Bernadette bei der 14-tägigen Verteilung von Hilfsgütern in Albanien. − Foto: red



Die Balkanhilfe "Junge Leute helfen", ein Netzwerk von kirchlichen Gruppen aus 105 Pfarreien zwischen Inn und Salzach, hat im Jahr 2016 einen Rekord-Erlös von über 337000 Euro gesammelt. Außerdem wurden 23000 Hilfspakete entgegengenommen und 1315 Paletten Lebensmittel mit 63 Sattelzügen in die Krisenregionen der Länder Kosovo, Albanien, Bosnien, Montenegro und Kroatien überbracht. Ermöglicht wurde dieser Erfolg durch hunderte Helfer von katholischen Gruppen wie Landjugend, Frauengemeinschaften und Frauenbund, Kolpingfamilien, KAB, KJG, Burschenvereinen, Pfadfindern, Jugend 2000, Landvolk sowie den Pfarrgemeinderäten aus 105 Pfarreien.

Sie alle hatten in der Adventszeit wochenlang geworben, verpackt und die Hilfspakete in das Zentrallager in Kienberg gebracht. Dort wurden die Hilfsgüter von etwa 250 Jugendlichen auf die ersten sechs Hilfstransporte verladen und 17000 gefüllte Bananenkisten bis zu sechs Meter hoch einlagert. Auf dem Zentralkonto gingen über 3000 Spenden ein, und Sparschweine wurden mit mehr als 60000 Euro an den 90 Sammelpunkten großherzig gefüllt.

63 Lkw – was einer Kolonne von über einem Kilometer Länge entspricht – überbrachten 865 Tonnen Hilfsgüter oder geschätzte 1,3 Millionen Mahlzeiten, die insbesondere in vier Armenküchen in Zagreb, Sarajevo, Zenica und Pristina an etwa 1500 Bedürftigen täglich verteilt werden. "Jedes Lächeln und jede Umarmung zeigt, dass wir in unserer Tätigkeit erfolgreich waren und es geschafft haben, die Menschen glücklich zu machen" schreibt Pater Mirco Simic von der Caritas Sarajevo. "Mehr als tausend Kinder haben am Nikolaustag und Weihnachten ein Paket bekommen". Schwester Gratias aus den Bergen Nordalbaniens berichtet, dass die Hilfe angesichts des harten Winters genau zur rechten Zeit gekommen sei und schnell verteilt werden konnte.

