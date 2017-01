Schnee: Lkw dreht sich um 180 Grad

Ein spanischer Lkw-Fahrer kam mit dem Schnee zwischen Obing und Altenmarkt nicht zurecht. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und musste abgeschleppt werden. − Foto: FDL/BeMi Ein spanischer Lkw-Fahrer kam mit dem Schnee zwischen Obing und Altenmarkt nicht zurecht. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und musste abgeschleppt werden. − Foto: FDL/BeMi



Ein spanischer Fahrer ist am Sonntagmorgen zwischen Altenmarkt und Obing mit seinem Lkw im Straßengraben gelandet, nachdem es das Gespann um 180 Grad gedreht hatte. Der 56-Jährige hatte gegen 8.30 Uhr auf Höhe Neustadl im Auslauf einer Kurve auf der verschneiten Fahrbahn die Kontrolle über sein Gespann verloren. Der Sattelzug rutschte zunächst quer über die gesamte Breite der Bundesstraße, dann blieb er entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Der Lkw-Fahrer hatte seine Geschwindigkeit offensichtlich nicht den Witterungsverhältnissen angepasst und fuhr auch schneller als die für ihn erlaubten 60 km/h.

Die beiden Insassen des Sattelzugs erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro; es musste abgeschleppt werden. Außerdem wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt und die Fahrbahn der B 304 war während der Unfallaufnahme nur einseitig befahrbar. Zur Verkehrslenkung und Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Rabenden mit 13 Einsatzkräften vor Ort. − red