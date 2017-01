Betrunken: BMW-Fahrer prallt fast in Schneepflug

Mit 1,1 Promille wäre ein BMW-Fahrer fast frontal in einen Schneepflug geprallt. So kollidierte er nur mit dem Räumschild. − Foto: dpa Mit 1,1 Promille wäre ein BMW-Fahrer fast frontal in einen Schneepflug geprallt. So kollidierte er nur mit dem Räumschild. − Foto: dpa



Ein BMW-Fahrer, der alkoholisiert am Steuer saß, ist am frühen Sonntagmorgen zwischen Obing und Seeon, Landkreis Traunstein, beinahe mit einem Schneepflug zusammengestoßen. Der 27-Jährige aus dem Gemeindebereich Seeon-Seebruck geriet um 5.30 Uhr in einem Waldstück zwischen dem Weiler Thalham und der Abzweigung nach Pittenhart auf die Gegenfahrbahn , wo ihm ein 32-jähriger Obinger mit seinem Schneepflug entgegen kam. Die beiden Fahrer konnten gerade noch einen Frontalzusammenstoß vermeiden – der BMW streifte lediglich das Räumschild des Schneepflugs, wobei Sachschaden von 5000 Euro entstand, aber niemand verletzt wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Trostberg fest, dass der Seeoner nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Der 27-Jährige musste zur Blutentnahme, und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hierbei drohen ihm ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis, sowie eine empfindliche Geldstrafe. − red