Bei ihm treffen die Biathleten ins Schwarze - oder auch nicht

Damit die 20.000 Fans in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding (Landkreis Traunstein) auch "Hey" und "Oh" schreien können, muss die Schießanlage einwandfrei funktionieren. Zuständig dafür ist beim Weltcup in Ruhpolding seit dem Jahr 2000 Fritz Hochreiter.

In Hochreiters Zuständigkeit fällt nicht nur die Schießanlage, sondern auch die Strafrunde. Über 100 Menschen helfen ihm bei der Pflege der beiden Streckenbestandteile - für jeden der 30 Schießplätze gibt es einen Zuständigen. Hinzu kommen noch Helfer, die die Matten nach jedem Schießen vom Blei und Schnee befreien.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung erklärt Willeitner, wie die Schießanlage funktioniert: Die Anlage funktioniert automatisch, die einzelnen Parameter müssen zuvor eingetragen werden. Bei der Staffel beispielsweise kann ein Athlet maximal acht Mal auf die Scheibe schießen inklusive drei Nachladern. Darauf wird die Anlage eingestellt. Bei der Verfolgung sind es beispielsweise nur fünf Schüsse - bei Fehltreffern muss der Athlet umgehend in die Strafrunde.

Die Anlage registriert die Einschläge der Schüsse. Wenn so viele Schüsse darauf eingegangen sind, wie zuvor je nach Rennart eingestellt wurden, wartet die Anlage noch ein wenig und schaltet dann die weißen Tafeln nach einem Treffer wieder auf schwarz um. Dann kann der nächste Schütze an die Anlage. Schießt ein Schütze einmal so weit daneben, dass die Anlage den Schuss nicht registrieren kann, wird der betroffene Schießplatz eine Zeit lang gesperrt. Danach wird geschaut, ob die Kugel nicht doch irgendwo eingeschlagen hat. Falls nicht, wird die Anlage wieder für die nächsten Schützen freigegeben. - dao