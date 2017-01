Die neue Kaiserin von Ruhpolding: Mäkäräinen siegt erneut

| Foto: Ober - Foto: Ober



Laura Dahlmeier hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding ihren achten Podestplatz des Winters verpasst. Nach Rang drei im Sprint lief die 23-Jährige am Sonntag in der Verfolgung als beste Deutsche auf Platz vier. Die Weltmeisterin leistete sich vier Strafrunden und hatte am Ende 1:32,7 Minuten Rückstand auf Sprintsiegerin Kaisa Mäkäräinen. Die Finnin schoss nur einen Fehler und hatte am Ende deutliche 1:00,9 Minuten Vorsprung vor der tschechischen Weltcup-Gesamtführenden Gabriela Koukalova (2 Fehler) und der Französin Marie Dorin-Habert (3/+ 1:23,1 Minuten).

Linktipp:

- Hier geht es zur Fotostrecke

- Hier geht es zur Sonderseite

Ein starkes Rennen machte auch Franziska Preuß, die von Rang 31 auf Position 14 nach vorne lief. Maren Hammerschmidt wurde 17., direkt gefolgt von Franziska Hildebrand. - dpa









Alles zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding finden Sie auf unserer Sonderseite