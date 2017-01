Servus, Birnei! Verabschiedung vor 20.000 Fans beim Weltcup

| Foto: Seifert - Foto: Seifert



Vor knapp einem Jahr hat Andreas Birnbacher mit dem aktiven Biathlonsport aufgehört. Beim Weltcup in Ruhpolding hat ihm der Deutsche Ski-Verband (DSV) einen gebührenden Abschied bereitet: Vor 20000 Zuschauern überreichten DSV-Präsident Franz Steinle und Karin Orgeldinger, Sportdirektorin für Biathlon und Ski nordisch, dem Schlechinger das Sportehrenzeichen in Silber. Birnbacher habe herausragende Erfolge gefeiert und sei über Jahre hinweg ein Aushängeschild des DSV gewesen, betonte Steinle. Das deutsche Biathlon könne man sich ohne ihn schwer vorstellen, "irgendwie gehört er einfach zu diesem Sport", dem er aber auf alle Fälle erhalten bleibe: In Köln hat Birnbacher an der Trainerakademie eine Ausbildung begonnen und arbeitet bereits am Stützpunkt Ruhpolding unter der Regie von Chefcoach Andi Stitzl im Trainerteam mit.

"Danke an den DSV und an die Bundeswehr, die mir dieses Engagement ermöglichen", sagte Birnbacher im Interview mit der Heimatzeitung. Für ihn sei es wichtig gewesen, dass er mit einem positiven Gefühl von der aktiven Bühne abtreten und selbst sein Karriereende bestimmen konnte. Die jetzige Arbeit "hinter dem Glas" ermögliche ihm einen ganz anderen Blickwinkel auf den Sport. "Ich habe alles erlebt im Biathlon, was man erleben kann. Diese Erfahrung versuche ich nun, an die jungen Athleten am Stützpunkt weiterzugeben. Wir haben da ein paar starke Talente, aber es hat sich schon gezeigt, dass wir vor allem läuferisch noch zulegen müssen. Da ist der Unterschied vom Weltcup zum IBU-Cup und den Klassen darunter doch gewaltig." - rse









Mehr dazu lesen Sie in Kürze in Ihrer Heimatzeitung.