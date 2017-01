Mutter und Sohn rutschen gegen Baum

Glück hatten Mutter und Sohn in diesem Auto: Lediglich die Mutter verletzte sich leicht an einem Finger. − Foto: FDL/AKI Glück hatten Mutter und Sohn in diesem Auto: Lediglich die Mutter verletzte sich leicht an einem Finger. − Foto: FDL/AKI



Großes Glück hatten eine 33-Jährige und ihr 14-jähriger Sohn am Sonntagmittag. Die Frau aus Obing prallte kurz nach 12 Uhr mit ihrem Auto an einen Baum, wobei aber lediglich die Mutter leicht verletzt wurde. Die Obingerin war in Richtung Seebruck unterwegs, kam nahe Chieming, Landkreis Traunstein, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die Fahrerin klagte über leichte Schmerzen an einem Finger, sonst passierte laut Polizei nichts. Am Auto der Obingerin entstand dafür wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro. − red